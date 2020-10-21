Медикам выплатили 6,8 млрд рублей «коронавирусных» компенсаций

https://static.news.ru/photo/06590762-13ff-11eb-bb77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переболевшие коронавирусом медики получили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Таковы последние данные Фонда социального страхования.

Большая часть выплат предназначалась тем, кто заболел инфекцией и ушёл на больничный. На это ушло в общей сложности 6 млрд рублей по 87 тыс. страховым случаям, пишут «Известия». Посмертно погибшим от вируса медработникам выплачено 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

Медики, заболевшие коронавирусом, получают дополнительные страховые выплаты согласно указу президента. Если вирус привёл к временной нетрудоспособности, медработнику полагается 68,8 тыс. рублей. В случае смерти родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. В случае инвалидности медику полагается от 688 тыс. до 2 млн рублей.

Эти выплаты предусмотрены не только для врачей, но и для среднего и младшего персонала, водителей скорой помощи. Всего на эти цели государством было выделено 11,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом.