https://static.news.ru/photo/17eb0814-d3db-11e9-b426-fa163e074e61_660.jpg Борис Йордан Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владелец страховой компании «Ренессанс Страхование» и бывший глава НТВ Борис Йордан стал миллиардером. В этом инвестбанкиру помогло создание крупнейшего в США производителя медицинской марихуаны.

Компания была создана в 2010 году, а в октябре 2018 года смогла выйти на биржу в Торонто. Тогда она привлекла $400 млн, а инвесторы оценили её почти в $4 млрд. Сейчас капитализация компании $3,5 млрд.

В 2019 году она совершила несколько крупных сделок. В частности, приобрела одного из производителей марихуаны за $948 млн, а затем — своего ближайшего конкурента за $875 млн.

Йордану принадлежит 34% бизнеса, а также 90% голосов. Благодаря этому состояние бизнесмена составляет $1,2 млрд, передаёт Forbes .

Ранее News.ru писал, что во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолёт организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли. В кадр попадали крыши домов, на одной из которых местный житель выращивал марихуану.