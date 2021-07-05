Мантуров высказался об обязательной вакцинации в промышленности

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. В настоящий момент под кураторством министерства прививку от коронавируса сделали почти четверть работников отрасли, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и ещё 16% готовы её пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас, — рассказал чиновник.

Мантуров подчеркнул, что доля привитых уже в ближайшее время составит более половины сотрудников. Также министр указал, что поддерживает обязательную вакцинацию.

Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем, — пояснил Мантуров.

Ранее стало известно, что ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году составил почти один триллион рублей. Это в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней. Прямые затраты на лечение больных в стационарах в прошлом году составили около 183 млн рублей, а итоговые затраты на тестирование — 108 млрд рублей.