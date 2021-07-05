В Роспотребнадзоре назвали ущерб экономике РФ от коронавируса за 2020 год

Ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году составил почти один триллион рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян, сообщает РИА Новости.

Даже без учета потерь непроизведённого валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней, — отмечается в документе.

Прямые затраты на лечение больных в стационарах в прошлом году составили около 183 млн рублей, а итоговые затраты на тестирование — 108 млрд рублей. Также в докладе уточняется, что не менее 515 млрд рублей из бюджета было выделено на некоторые прямые выплаты на борьбу с коронавирусом.

Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, — подчеркнули авторы доклада.

Ранее стало известно, что московские компании, ответственно подошедшие к соблюдению всех коронавирусных ограничений, получат награду. Первые 100 предприятий, выполнивших требование о завершении вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного за последние 12 месяцев, рассказал мэр города Сергей Собянин. Сумма компенсации при этом не превысит 5 млн рублей.