Мальта приостановила выдачу «золотых паспортов» российским инвесторам

Власти Мальты приостанавливают выдачу «золотых паспортов» для инвесторов из России и Белоруссии, поскольку считают, что невозможно вести эффективную проверку документов в рамках программы из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает местное издание Times of Malta.

Исходя из этого, мальтийское агентство по делам общин и мальтийское агентство по вопросам резидентов приостановили до дальнейшего уведомления рассмотрение заявлений на вышеупомянутые статусы (гражданство и вид на жительство) от граждан Российской Федерации и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Еврокомиссия ранеe заявлялa о рисках злоупотреблений при получении иностранцами вида на жительcтво и европейских паспортов в рамках национальных программ в Бoлгарии, на Мальте и Кипре. Тогда этим государствам было предложено повыcить прозрачность этих схем и ужесточить проверки безопасноcти.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что планируется введение временных ограничений на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По его словам, сейчас иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а политическим давлением.