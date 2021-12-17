Мал и недорог: как россиянки выбирают сверхкомпактные автомобили

Женщины в России чаще всего покупают новые автомобили класса «А», это сверхкомпактные легковые авто. Эксперты агентства «Автостат» поделились результатами исследования на тему «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия». NEWS.ru изучил его итоги и спросил у специалистов, какие именно автомобили нравятся россиянкам и на что они обращают внимание при покупке.

Исследование показало, что среди покупателей новых автомобилей в России (за период 2018–2020 годов) доля мужчин составляет 68%, а женщин 32%. При этом средний возраст покупателей мужчин — 47 лет, а женщин — 44 года. Анализ сегментов авторынка говорит о том, что женщины опережают мужчин по покупкам в единственном автомобильном сегменте — в классе «А»: 72,8% против 27,2%.

Из-за небольших размеров такие автомобили удобны для передвижения в мегаполисах, на них удобно парковаться, они расходуют немного бензина (от 4,2 до 6 литров на 100 километров).

В остальных классах безоговорочно доминируют покупатели мужчины. По словам руководителя отдела маркетинга агентства «Автостат» Татьяны Малыгиной, россиянки покупают небольшие автомобильчики «для себя любимой».

Обычно это второй или даже третий автомобиль в семье, на котором женщина ездит только сама — на работу, в торговые центры, отвезти куда-нибудь ребёнка или просто по своим делам, — говорит она.

Компактность, манёвренность, маленький расход топлива таких моделей очень часто определяют их выбор представительницами прекрасного пола. Вот только продажи их очень малы и составляют всего 0,1% российского рынка.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего в России с января по ноябрь 2021 года продано 1 439 045 автомобилей. Это на 6,9% превышает показатель за аналогичный период в прошлом году. Сегодня сегмент «А» (новые авто) в статистике представлены лишь одной моделью — Kia Picanto (цена нового автомобиля около одного миллиона рублей). В продаже есть ещё Chevrolet Spark (около 800 тыс. рублей), но в статистике его не учли. Автомобили Smart покинули наш рынок в 2020 году.

Раньше данный сегмент был разнообразнее, а его наиболее известный представитель, пожалуй, Daewoo Matiz. Также сюда относились Toyota Yaris, Lifan Smily, Nissan Micra, Peugeot 107, Fiat Panda, а ещё ранее и «Ока».

Leonid Faerberg/Global Look Press

Татьяна Малыгина рассказала, что женщины меньше мужчин склонны к покупке дизельных автомобилей и чаще приобретают хэтчбеки. И, естественно, они в основном предпочитают машины с автоматической коробкой передач. Также для женщин большую важность имеет максимальная комплектация авто: чтобы присутствовали всевозможные опции и «навороты». Для мужчин это менее значимо.

Интересно, что самые популярные цвета у покупателей новых машин в России одинаковы как у мужчин, так и у женщин — это белый, чёрный и серебристый. На их долю приходится 60% всех продаж. Однако другие цвета мужчины и женщины оценивают по-разному. Так, женщины более склонны к выбору автомобиля красного или синего цвета (по 11%). У мужчин же на долю таких цветов приходится 4% и 8% соответственно.

41% женщин покупает автомобиль за наличные деньги, у мужчин этот показатель составляет 52%. Соответственно, остальная часть — это разновидности кредитов.