Макрон усомнился в настоящем предназначении «Северного потока — 2»

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Россияне за неделю действия программы кешбэка купили туров по России на 1,4 млрд рублей. Это предварительные итоги действия программы, которые в целом уже получили положительную оценку.

Сроки запуска программы пришлись на фактическое окончание летнего сезона, поэтому Ростуризм оценил результаты программы как позитивные. И это при том, что на её реализацию была отведена всего неделя, а осенние...