Макрон усомнился в настоящем предназначении «Северного потока — 2»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен отношением властей Германии к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».
Глава Пятой республики после своего общения с канцлером Германии Ангелой Меркель усомнился, что строительство имеет только экономическую подоплеку,
По мнению Макрона, когда газопровод введут в строй, Европа попадёт в зависимость от российского газового монополиста.
Я не думаю, что наш подход по отношению к России и строительству этого газопровода должен быть наивным. И я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России и её газа. Это всегда питало мои сомнения относительно проекта «Северный поток — 2». И госпожа канцлер знает об этом, — отметил французский президент.
Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом. Его необходимо завершить, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Политик также выступила против экстерриториальных санкций со стороны Соединённых Штатов Америки. Кроме того, глава кабмина ФРГ подчеркнула, что цель Германии, как и прежде, заключается в том, чтобы иметь хорошие отношения с Российской Федерацией.
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