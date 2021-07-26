Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти в обход Запада

Александр Лукашенко с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Азербайджан за нефтяные поставки в республику в обход давления стран Запада. Его слова приводит БелТА.

Отмечается, что в дальнейшем Азербайджан сможет рассчитывать на поддержку Белоруссии по многим экономическим вопросам. Лукашенко подчеркнул, что выполнит перед партнёрами все обещания, которые он дал во время визита в Баку.

Глава Белоруссии отметил умение партнёров выполнять взятые на себя обязательства. Лукашенко также назвал Азербайджан «большим молодцом» за отказ прогибаться под давлением со стороны западных государств.

Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире, — подчеркнул он.

В прошлом году Азербайджан стал одним из главных альтернативных поставщиков углеводородного сырья для Белоруссии после временной приостановки поставок нефти российскими компаниями. В 2020-м Азербайджаном было поставлено порядка 1 млн тонн нефти.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Европу в развязывании третьей мировой войны. По его словам, в настоящее время страны Евросоюза проводят гибридное наступление против Белоруссии, России и Китая, которое в дальнейшем может привести к серьёзным последствиям для всех участников конфликта.