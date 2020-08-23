Лондонский сити опустеет на 8% из-за коронавируса

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В следующем году число пустующих площадей в лондонском Сити достигнет самого высокого уровня со времён финансового кризиса 2008 года. Это связано с последствиями пандемии. Перевод сотрудников на удалёнку оказался оказался эффективным, и многие компании теперь рассматривают возможность такого режима работы либо на полную неделю, либо на несколько дней.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на прогнозы агентства недвижимости Savills. В 2021 году доля пустующих площадей поднимется с нынешних 6,5% до 7,2%, а к 2022 году достигнет наивысшего уровня — 8%. Для сравнения, в период финансового пиковый уровень составлял 10,4%.

Несколько крупных компаний уже объявило о своих намерениях разгрузить пространство. В прошлом году банк Challenger Monzo увеличил свою штаб-квартиру в Лондоне втрое. Теперь он пытается сдать в субаренду этаж своих помещений рядом со станцией Liverpool Street. HSBC банк пытается сдать в субаренду этаж в здании Blue Fin в Саутуарке, а Nationwide — на Треднидл-стрит.

Все эти изменения грозят проблемами арендодателям, которые уже пострадали от резкого падения стоимости торговой недвижимости на фоне пандемии. По прогнозам консалтинговой компании Green Street Advisors, в ближайшие два года доходы от лондонских офисов сократятся на 12%.

Ранее NEWS.ru со ссылкой на экспертов писал, что рынок труда из-за пандемии изменится и в России. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции.