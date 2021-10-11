Квартирный ответ: стоит ли сейчас покупать жильё

Стоимость квадратного метра в России выросла на треть за год. Ключевым фактором стала льготная ипотека. Спрос разогрел рынок недвижимости, и до сих пор цены росли как на дрожжах. Ажиотаж уже схлынул, однако предложение по-прежнему отстаёт от спроса. Рост среднерыночных цен будет замедляться, прогнозируют эксперты. Чтобы снизить конечную стоимость жилья, застройщики будут стремиться наращивать долю малогабаритных квартир. А вот рассчитывать на то, что жильё станет доступнее, очевидно не стоит. Это касается прежде всего первичного рынка. Но стоит ли сегодня вкладывать в жильё?

Пределы роста

В Минстрое прогнозируют, что цены на жилую недвижимость «стабилизируются» не раньше чем через полгода. Как заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, к середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придёт к равновесию, чему будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

По данным ЦИАНа, средняя стоимость жилья в новостройках за год выросла на 33,5%, достигнув к началу октября 110,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Динамика цен на жилую недвижимость в России действительно очень сильно зависит от баланса спроса и предложения на рынке, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель центра новостроек риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Повышение доступности ипотечных продуктов в прошлом году привело к существенному росту спроса и сокращению доли ликвидного предложения, из-за чего цены резко пошли вверх. А наращивание объёма строительства при слабо развитой ресурсной базе и дефиците иностранной рабочей силы из-за коронавирусных ограничений ещё и привело к взлёту цен на основные строительные материалы, отметил эксперт.

По словам Зайцева, рост цен на квартиры в новостройках замедлился в июле-августе, когда из-за изменений условий льготной ипотеки спрос «просел».

В некоторых крупных городах мы зафиксировали отрицательную месячную динамику изменения цен. Например, по сравнению с июлем средняя цена снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске на 1%, в Перми на 0,6%, в Уфе на 0,4%, — рассказал эксперт.

Причём судя по всему сыграл роль сугубо психологический фактор, поскольку уже в сентябре спрос начал отыгрывать позиции и во всех крупных городах отмечалась положительная динамика изменения средней цены квадратного метра на первичном рынке. Впрочем, темпы роста явно замедляются. Если до сентября «первичка» дорожала на 1,5–2% в месяц, то в сентябре она прибавила в цене всего 0,77%, указал Зайцев.

Если Цетробанк продолжит тренд на повышение ключевой ставки, это будет повышать стоимость кредитных средств для массовых покупателей и сдерживать спрос. Впрочем, ожидать в 2022 году какого-то революционного снижения цен на рынке жилой недвижимости не стоит, хотя динамика роста явно снизится, а в отдельные периоды может быть и вовсе нулевой, полагает Зайцев.

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Что касается новых проектов, то здесь не исключено снижение конечной стоимости квартир на уровне 5–10%, в том числе за счёт сокращения их площади, — отметил эксперт.

Сейчас выгоднее строить не комфортное жилье с высоким ценником, а дешевое и малометражное, которое не так давно вновь стало популярным и пользуется спросом у семей со средним достатком, согласен эксперт по недвижимости Ярослав Кобаладзе. По его словам, востребованные новостройки дешеветь не будут. Здесь ожидается «плавный рост цен, на который влияет не покупательский спрос, а внешние экономические факторы», пояснил эксперт NEWS.ru.

С чем будет конкурировать «вторичка»

Несколько иная ситуация складывается на вторичном рынке, где предложение растёт в том числе из-за избыточной смертности на фоне пандемии, отмечают эксперты. По словам Кобаладзе, стоимость квадратного метра в регионах на вторичном рынке уже снизилась примерно на 6%. И дальнейший потенциал для снижения цены есть, «но для это для этого покупатели «вторички» должны насытиться тем, что имеется, а не создавать искусственно панику».

Продавцы, которые наблюдают стабильный спрос, не готовы продавать дешевле, чем их конкуренты. Особенно сложная ситуация с теми собственниками, которые выходят на встречную сделку по покупке, — рассказал эксперт.

Тем менее к концу 2021-го — началу 2022 года стоимость квадратного метра во «вторичке» может ещё снизиться. С одной стороны, благодаря росту числа доступных объектов, с другой, за счёт того, что покупка квартиры в новостройке теперь оказалась более дорогим удовольствием.

Цены на «новострой» даже выше, чем на уже готовый для проживания и сдачи в аренду вариант со вторичкой, — подчеркнул Кобаладзе.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с NEWS.ru обратил внимание на другую сторону медали.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, глобальный финансовый кризис не обойдёт Россию стороной, даже несмотря на положительное торговое сальдо, большие золотовалютные резервы и очень приличный размер ФНБ. При любом раскладе страну ждёт еще одна волна девальвации, поскольку сейчас укрепление рубля связано исключительно с ростом цен на энергоносители, уверен эксперт. Как только он закончится, рубль сразу пойдет вниз, и это уже постепенно происходит — цена на газ наконец-то упала ниже $1000 за тысячу кубометров, а спекулятивная истерия, похоже, заканчивается.

Но проблема в том, что эти процессы могут легко запустить заново новый виток инфляции, а значит, дорогостоящие покупки типа квартир людям придётся отложить, что опять-таки ударит по спросу, — предположил эксперт.

На этом фоне крайне негативно выглядит идея разрешить выдавать микрозаймы под залог недвижимости. У массы заёмщиков и без МФО возникнут проблемы с обслуживанием ипотечных долгов — даже в Москве количество квартир на рынке с обременением постепенно приближается к 30%, напомнил Кричевский. Так что пока серьёзных позитивных сдвигов можно не ждать. Слишком велика разница между ростом цен на квадратные метры и ростом доходов населения, который, по сути, отсутствует.

Помимо падения доходов, факторами, создающими неопределённость на рынке недвижимости остаются неустойчивые тенденции демографического давления на рынок, инфраструктурные пределы роста городов и общая экономическая нестабильность.