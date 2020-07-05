Курс евро понизился до 80,14 рубля

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На открытии торгов Московской Биржи 6 июля курс евро понизился на 0,2% и достиг отметки в 80,14 рубля. Доллар упал до 70,92 рубля, снизившись на 0,63%. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

Пять минут спустя доллар упал ещё на 0,8%. Курс американской валюты снизился до 70,08 рубля. Курс евро по состоянию на 10:05 мск опустился на 0,42%. Европейская валюта упала до 79,96 рубля.

Фондовый рынок в России открылся с роста биржевых индексов. Индекс МосБиржи на момент 10:00 мск достиг отметки в 2825,88 пункта, поднявшись на 0,86%. Индекс РТС поднялся на 0,94% и вырос до отметки 1246,84 пункта.

К 10:07 мск индекс МосБиржи рос на 1,44%, до 2842,04 пункта, РТС находился на уровне 1264,67 пункта, прибавив 2,3%, передаёт ТАСС.

Стоимость нефти эталонных марок растёт в понедельник, 6 июля, несмотря на новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах. Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре к 08:23 мск составила $43,11 за баррель — на $0,31 выше цены закрытия предыдущей сессии. Августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись до отметки в $40,53 за баррель — выросли на $0,29.

Оба контакта по итогам минувшей недели подорожали более чем на 4%.

Как ранее писал NEWS.ru, курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи 3 июля 2020 года упал на 0,6% и достиг отметки в 70,11 рубля. Евро дешевеет на 0,3% — до 79,08 рубля.