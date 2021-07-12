Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021 года. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс европейской валюты расчётами «завтра» на 15:04 мск рос на 71 копейку, до 88,04 рубля.

Курс доллара вырос на 64 копейки, составив 76,9 рубля. К 15:06 мск курс евро замедлил рост до 87,95 рубля (+0,71%), курс доллара увеличился на 0,74%, до 76,82 рубля.

Ранее курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам, фондовый рынок упал более чем на 20%. Накануне долларовый индекс РТС на закрытии торгов достиг 1517 пунктов, что почти на 6% ниже закрытия среды. Евро по состоянию на 17:48 мск вырос на 1,56 рубля, до 87,06 рубля. Доллар на 18:06 мск вырос на 1,8%, до 76,05 рубля.

Причиной падения могло стать заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдёт альтернативы в случае введения новых американских санкций. Оно было сделано на фоне представления в сенат США группой демократов законопроекта, в котором предусматриваются новые санкции в отношении России на случай вторжения на Украину. В частности, это запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом РФ.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные риски российской экономики в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.