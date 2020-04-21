Курс доллара превысил 76 рублей

На старте торгов на МосБирже курс доллара вырос на 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 76,11 руб.
Последний раз курс доллара превышал отметку в 76 рублей 6 апреля.
По данным торгов, курс евро на открытии поднялся на 0,08%, до 82,06 руб., а к 10:09 мск увеличился на 0,47%, до 82,37 руб.
Как сообщал ранее NEWS.ru, рынок акций в России консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за ослабленного рубля и подешевевшей нефти. Негативные процессы связывают с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
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