Курс доллара может превысить 80 рублей

Эксперты прокомментировали обвал нефтяных котировок. По их словам, цена одного доллара может стать выше 80 рублей.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что рубль, ранее «относительно стойко переносивший все тяготы и невзгоды», отреагировал на падение фьючерсов нефти марки Brent ниже $20 за баррель,
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко также говорит о возможности возвращения курса доллара к 80 рублям. Однако обновить максимум в 81.97 рублей вряд ли получится, уверен он.
Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков отметил, что столь сильное снижение рубля возможно при долгом сохранении режима изоляции и недостаточного сокращения нефтедобычи. Кроме того, население может начать скупать доллары, что также повлияет на курс.
Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за покупку барреля Urals могли доплатить $2.
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