Курс доллара может превысить 80 рублей

https://static.news.ru/photo/96366c14-83f7-11ea-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.r

Эксперты прокомментировали обвал нефтяных котировок. По их словам, цена одного доллара может стать выше 80 рублей.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что рубль, ранее «относительно стойко переносивший все тяготы и невзгоды», отреагировал на падение фьючерсов нефти марки Brent ниже $20 за баррель, передаёт ТАСС. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Прокатович считает, что они могут подешеветь существенно сильнее. Кроме того, возможен переход в отрицательную зону июньских контрактов на WTI из-за действий спекулянтов, что негативным образом повлияет на волатильность российской валюты.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко также говорит о возможности возвращения курса доллара к 80 рублям. Однако обновить максимум в 81.97 рублей вряд ли получится, уверен он.

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков отметил, что столь сильное снижение рубля возможно при долгом сохранении режима изоляции и недостаточного сокращения нефтедобычи. Кроме того, население может начать скупать доллары, что также повлияет на курс.

Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за покупку барреля Urals могли доплатить $2.