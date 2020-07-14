Курс доллар снизился на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/c93b8da4-c66b-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты потерял 0,18% и достиг отметки в 70,74 рубля.

Согласно данным торгов Московской Биржи, курс евро снизился на 0,13% — до 80,65 рубля.

Российский фондовый рынок начал день со снижения биржевых индексов. Так, индекс МосБиржи опустился на 0,58%, составив 2728,59 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1212,88 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что объём вывоза иностранной валюты сократился на 86% по итогам мая 2020 года — $115,9 млн против $843,2 млн за соответствующий период 2019 года. Согласно данным Центрального банка России, это рекордно низкий показатель за всё время ведения статистики. Подсчёт производился по всем валютам в пересчёте на доллары.