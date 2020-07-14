Центробанк проинформировал о вывозе из России рекордно низкого числа валюты

https://static.news.ru/photo/9247fe22-c5fd-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём вывоза иностранной валюты сократился на 86% по итогам мая 2020 года — $115,9 млн против $843,2 млн за соответствующий период 2019 года. Согласно данным Центрального банка России, это рекордно низкий показатель за всё время ведения статистики.

Как уточняется, подсчёт производился по всем валютам в пересчёте на доллары. Если ограничиться лишь валютой Соединённых Штатов, то в апреле банки смогли вывезти $454,5 млн, тогда как в мае на 74% меньше — только $104,5 млн. В Центробанке отмечают , что наиболее высокий показатель за текущий год пришёлся на март — в этом месяце объём вывезенной валюты составил свыше $1,207 млрд.

В то же время в мае объём ввозимой валюты в Россию снизился на 38% по сравнению с 2019 годом — $918,6 млн против $1,268 млрд соответственно. Что касается апреля — объём иностранной валюты, ввезённой в страну, составил $1,443,5 млрд. Максимальный показатель по притоку за весь год вновь зафиксирован в марте.

Центральный банк России предоставляет статистику о ввозе-вывозе иностранной валюты с 2013 года.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями. В частности, речь идёт о защите потребителей финансовых услуг, комиссиях и лимитах по денежным переводам, а также о развитии дистанционных сервисов.