Названы нерешённые проблемы финансового сектора России

https://static.news.ru/photo/59052bb4-b54d-11ea-8900-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями. В частности, речь идёт о защите потребителей финансовых услуг, комиссиях и лимитах по денежным переводам, а также о развитии дистанционных сервисов.

Эпидемия достаточно хорошо показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность, это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий. Одновременно сейчас наиболее ярко видно нерешённые вопросы, и по многим из них нам нужна помощь законодателей, — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что развитие дистанционных финансовых услуг и цифровых бизнесов в целом необходимо для банковского сектора.

Ранее Набиуллина заявила, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора не обернётся обесцениванием зарплат и сбережений для граждан. По её словам, у российской экономики и финансовой системы был запас прочности к началу кризиса, вызванного COVID-19 и обвалом нефтяных котировок.

Как информировал NEWS.ru, глава Центрального банка России подробно рассказала о влиянии коронавируса на экономику России.