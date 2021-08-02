«Курс бигмака» назвали необъективным

Эксперты отмечают, что данные «индекса бигмака» свидетельствуют о существенной недооценённости рубля, а сам этот индекс необъективен. Сравнение же паритета покупательной способности следовало бы проводить на основе других показателей, пишет РИА Новости.

С 1986 года «индекс бигмака» стал неофициальным способом определения паритета покупательской способности — соотношения двух валют на основе цен на аналогичные товары. При этом из его данных следует, что российский рубль остаётся одной из самых недооценённых валют в мире: если в России бигмак стоит 169 рублей, то в США — 5,65 доллара. Это означает, что справедливый курс составляет 30 рублей за доллар, и российская валюта недооценена почти на 60 процентов. Напротив, такие денежные единицы, как венесуэльский боливар, швейцарский франк, норвежская и шведская кроны, оказались существенно переоценены.

Эксперты также отмечают, что бургер не может стоить одинаково в разных странах: так, зарплаты и арендные ставки в России значительно меньше, чем в США, а сами бигмаки не импортируют, а производят на месте. Кроме того, McDonald's назначает цену, ориентируясь на реальные доходы населения и покупательную способность, налоги и конкуренцию.

По мнению эксперта, все это свидетельствует о необъективности «индекса бигмака», и подобные сравнения следовало бы формировать на основе более рыночных цен на товары первой необходимости, сырье и полуфабрикаты. К тому же при определении курса национальной валюты многое зависит от платёжного баланса страны, денежной массы и действий центральных банков.

Что же касается конкретно российского рубля, то с 2014 года на его курс влияют антироссийские санкции, без влияния которых рубль мог бы вырасти в цене примерно в полтора раза, а также нефтяные котировки. К тому же излишнее укрепление рубля невыгодно Минфину и экспортёрам, так как умеренно слабый рубль повышает бюджетные доходы от поставок за границу. Влияет на ситуацию и внутренняя политика, а также настроения мировых финансовых рынков.

Ранее аналитики заявили, что справедливый курс рубля составляет 60–70 рублей за доллар. Рост рублёвой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооценённости валюты.