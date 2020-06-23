Кудрин назвал условие стабильности после повышения налогов

https://static.news.ru/photo/96ed0cdc-b56e-11ea-9202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал повышение НДФЛ, которое предложил президент Владимир Путин. По его словам, «небольшая корректировка» для зарплат выше пяти миллионов рублей в год допустима, если ставка не будет снова изменена.

Он отметил, что «плоская» шкала подоходного налога вводилась для легализации заработных плат, что помогло в 2000-е годы. Теперь глава государства предложил увеличить налог с зарплат выше пяти миллионов рублей в год с 13% до 15%.

Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности, — написал он в Twitter.

Чиновник добавил, что бюджет получит дополнительно 60 млрд рублей, что мало в масштабах страны. Однако важно, что впервые появляется налог, который идёт на конкретную цель.

Президент предложил правительству в рамках нового бюджетного цикла предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование. Это должно быть существенное увеличение, — считает Кудрин.

Он напомнил, что в 2008 году в Китае ставили ориентир на достижение 5% доли от ВВП на эти цели. Такой шаг чиновник считает принципиальным для долгосрочного развития.

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Как писал NEWS.ru, Путин 23 июня в рамках видеообращения к гражданам страны заявил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для указанной категории россиян поднимется до 15% с 13% после 1 января 2021 года.

Путин напомнил, что с 2001 года в стране действует плоская шкала подоходного налога. Это значит, что люди с разным уровнем заработка платят одни и те же 13%. На первый взгляд, заметил глава государства, это выглядит как что-то несправедливое. Однако с введением плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причём увеличилась значительно. После этого государство получило возможность направлять дополнительные деньги на решение социальных задач. Поэтому становится ясно, что справедливость не при чём.

Президент заметил, что в настоящее время с помощью цифровых технологий и нового уровня администрирования появилась возможность направлять дополнительные средства на решение значимых для общества задач. В связи с этим Путин сообщил о повышении НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. За каждые 12 месяцев с повышенного НДФЛ в бюджет будет выручаться 60 млн рублей.