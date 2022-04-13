Кудрин назвал сроки перестройки российской экономики

Перестройка экономики России при нынешнем уровне западных санкций потребует порядка двух лет, заявил в Совфеде председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, пишет РИА Новости. Он пояснил, что, в частности, речь идёт об импортозамещении обширного спектра товаров, о разработке отечественных технологий и строительстве новых предприятий.

Конечно, нашей экономике придётся перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный периоды. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше, — сказал Кудрин.

При этом он отметил, что о стопроцентном импортозамещении речи не идёт. По его словам, Россия остаётся внутри мирового рынка и контакты с другими юрисдикциями сохранятся.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что экономика и финансовая система России прочно стоят на ногах. Такое заявление российского лидера прозвучало на пресс-конференции на космодроме Восточный по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства добавил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать благодаря профессиональной работе экономического блока.