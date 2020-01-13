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Трасса Адлер — Красная Поляна, которую построили к зимней Олимпиаде 2014 года, станет платной в течение двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. В настоящий момент её перевод в платный режим прорабатывается.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта. В ведомстве считают, что после того, как дорога станет платной, трафик серьёзно не изменится. Прогнозируемый отток на бесплатный дублёр не...