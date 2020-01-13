Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в год из федерального бюджета России воруется порядка 2–3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам.
Общий объём финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей. В 2019 году выявлено такого рода нарушений на 804 млрд рублей,
Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учёта. Их исправляют по ходу проверок. Ещё треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями, — отметил глава Счётной палаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным Счётной палаты России, на конец 2019 года объём расходов на национальный проект «Цифровая экономика» составил всего 53,6%. Ведомство, которое занимается мониторингом реализации стратегических задач страны, указанных в данных документах, опубликовало свои первые результаты. В целом расходы на нацпроекты исполнены на 88,1%. Так, траты на нацпроект «Демография» составили 94,5%, «Здравоохранение» — 96,3%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 93,8%.
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