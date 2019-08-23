https://static.news.ru/photo/7ef16568-c633-11e9-8e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CMA CGM GROUP/facebook.com

Крупнейшая французская корпорация морских контейнерных перевозок CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути по экологическим соображениям. Об этом глава компании Родольф Сааде сообщил во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с бизнесменами.

Использование Северного морского пути может представлять серьёзную опасность для уникальной экосистемы этой части планеты, — пояснил Сааде решение компании.

По данным газеты Le Figaro , CMA CGM ориентирована на защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия, поэтому решение об отказе от использования Северного морского пути принято несмотря на его крупные конкурентные преимущества для транспортных компаний.

В числе возможных угроз экологии в компании назвали разливы нефти и гибель редких животных из-за столкновений с кораблями.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что развитие Северного морского пути не повлияет на экологию в Арктике. По его словам, климатических рисков нет. В этой местности будет использоваться «зелёное» топливо, а атомные ледоколы не дают отходов, выбрасываемых в море. Все проекты, реализуемые Россией в арктической зоне, отвечают международным стандартам.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути. По его словам, благодаря этому проекту планируется создать глобальный и конкурентный маршрут, который свяжет Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. Новый транспортный коридор «Север — Юг», протяжённость которого составит семь тысяч км, позволит существенно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу.