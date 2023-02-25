Крупнейшие криптобиржи не стали блокировать попавшие под санкции банки РФ Politico: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать попавшие под санкции банки РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две крупнейшие мировые криптобиржи отказались принимать какие-либо меры по предотвращению использования своих платформ российскими банками, попавшими под международные санкции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital. Речь, в частности, идет о биржах Huobi и KuCoin, базирующихся на Сейшельских островах.

По информации аналитиков, эти биржи позволяют трейдерам совершать операции с дебетовыми картами, выпущенными российскими банками, попавшими под санкции Запада. При этом биржи не принимают средства от таких банков, но позволяют использовать заведенные там счета. По словам генерального директора Inca Digital Адама Заразински, это является «прямым нарушением американских и европейских санкций с небольшой лазейкой».

Также в отчете говорится о потенциальных уязвимостях еще двух платформ, в первую очередь — Binance, занимающейся торговлей криптовалюты. Она предлагает гражданам РФ большое количество способов конвертации средств в криптовалюту. При этом данные российских кредитных и дебетовых карт, а также счета банков могут быть доступных на платформах Binance.

Также позволяет конвертировать российские рубли в криптовалюту сингапурская ByBit. Там россияне могут купить криптовалюту после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или банковскую карту, включая любую, выпущенную в РФ.

Издание отмечает, что такая ситуация показывает ограниченность попыток Вашингтона отсечь российские учреждения и граждан от мировой финансовой системы.

Ранее стало известно, что элитный испанский реабилитационный центр на Майорке The Balance предлагает программу по избавлению от пристрастия к торговле криптовалютой. Курс лечения основан на традиционных методах борьбы с тягой к азартным играм.