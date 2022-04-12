Кризис на 10 лет: экономист рассказал, по кому ударит снижение ВВП России

Прогноз о падении ВВП России более чем на 10% является минимальной оценкой, потому что на самом деле разброс от 10% до 30%, заявил NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его мнению, снижения на 30% не будет, но уменьшение показателя более чем на 10% вполне вероятно. Экономист считает, что в этом случае снижение ВВП РФ ударит по сфере услуг, работающим с зарубежными партнёрами компаниям и фирмам, использующих иностранные комплектующие, а также ритейлерам. Простые граждане в первую очередь столкнуться с ростом цен.

Это будет касаться сферы услуг, компаний, которые работают с зарубежными партнёрами, компаний, которые используют зарубежные комплектующие. Это будет касаться ритейлеров. Мы видим, что торговые центры испытывают проблемы, потому что огромное количество магазинов закрывается. Для людей, которые победнее, будет проблема, связанная с ростом цен. Это не будет им компенсировано никаким образом со стороны государства. Мы входим в очень тяжёлый, длительный кризис, из которого страна будет, возможно, выходить на протяжении десятилетия, — сказал Кульбака.

Тем не менее по мнению экономиста, эта ситуация ещё не будет критической, так как в России рыночная экономика. До тех пор, пока она будет сохраняться, в стране не будет ни голода, ни серьёзных проблем с одеждой или обувью, хотя ассортимент будет намного меньше. При этом Кульбака подчеркнул, что это будет только в том случае, если государство не начнёт регулировать цены.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году более чем на 10%. Он уточнил, что представители Министерства финансов, наряду с членами Министерства экономического развития, подготавливают точный прогноз по снижению макроэкономического показателя. Кудрин подчеркнул, что сокращение ВВП отразится на размере доходов и благосостоянии россиян, а также на соблюдении законов о бюджете, принятых на территории всех субъектов нашей страны.