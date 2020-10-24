Крашенинников рассказал об индексации пенсий до 2023 года

https://static.news.ru/photo/4c6e2c24-179b-11eb-a74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021–2023 годы, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, дополнительного изменения законодательства для этого не потребуется.

Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости, регулируется ли это исключительно бюджетом, парламентарий ответил : «Конечно».

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что нижняя палата парламента до конца года может принять блок законопроектов по социальным поправкам в Конституцию.

В конце сентября 2020 года кабмин внёс проект бюджета в Госдуму, где совместная работа над положениями документа продолжилась в расширенном формате. ГД РФ также рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты могут объединить все инициативы и учесть их при принятии бюджета на 2021 год.

На реализацию планов в зависимости от сценария потребуется 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Автор одного из вариантов законопроектов сенатор Василий Иконников заявлял, что из-за отсутствия индексации до 5 млн пенсионеров отказались от официального трудоустройства, писал NEWS.ru.