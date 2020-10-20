Экономист спрогнозировал сценарий индексации пенсий для работающих граждан

https://static.news.ru/photo/1a69cbbe-12c5-11eb-b18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты могут объединить все инициативы и учесть их при принятии бюджета на 2021 год.

На реализацию планов в зависимости от сценария потребуется 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Автор одного из вариантов законопроектов сенатор Василий Иконников заявлял, что из-за отсутствия индексации до 5 млн пенсионеров отказались от официального трудоустройства. Политик выразил уверенность в том, что властям нужно «вернуть в экономику» работающих без правового оформления пенсионеров, чтобы за несколько лет добиться роста ВВП на 3%. Сценарий сенатора предполагает максимальное увеличение расходов Пенсионного фонда.

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» усомнился в том, что федеральный бюджет сможет осилить траты, превышающие 1 трлн рублей. 300 млрд рублей могут также оказаться непосильной ношей для государства. По мнению эксперта, правительство может предпочесть вариант, предполагающий расходы на уровне 184 млрд рублей.

Однако для этого нужно создать чёткую дорожную карту и план до 2021 года. Думаю, что в ближайшее время дискуссия продолжится, — отметил Масленников.

Экономист предположил, что кабмин не станет выделять необходимую сумму из Фонда национального благосостояния. Власти постараются изыскать средства из профицитной части госбюджета. В целом Масленников оценил идею об индексации как необходимую и очевидную, так как Конституция РФ в новой редакции не делит пенсионеров на работающих и неработающих, но оговаривает индексацию пенсий.

В связи с этим практика разделения российских пенсионеров на два условных лагеря выглядит несправедливой и некорректной, — подчеркнул экономист.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России прекратилась в 2016 году. В 2019 году в рамках пенсионной реформы власти взяли курс на повышение возраста выхода работников на заслуженный отдых. К 2028 году порог должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Также, как передавал NEWS.ru, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.