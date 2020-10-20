Экономист спрогнозировал сценарий индексации пенсий для работающих граждан

Государственная дума РФ рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты могут объединить все инициативы и учесть их при принятии бюджета на 2021 год.
На реализацию планов в зависимости от сценария потребуется 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Автор одного из вариантов законопроектов сенатор Василий Иконников заявлял, что из-за отсутствия индексации до 5 млн пенсионеров отказались от официального трудоустройства. Политик выразил уверенность в том, что властям нужно «вернуть в экономику» работающих без правового оформления пенсионеров, чтобы за несколько лет добиться роста ВВП на 3%. Сценарий сенатора предполагает максимальное увеличение расходов Пенсионного фонда.
Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня»
Однако для этого нужно создать чёткую дорожную карту и план до 2021 года. Думаю, что в ближайшее время дискуссия продолжится, — отметил Масленников.
Экономист предположил, что кабмин не станет выделять необходимую сумму из Фонда национального благосостояния. Власти постараются изыскать средства из профицитной части госбюджета. В целом Масленников оценил идею об индексации как необходимую и очевидную, так как Конституция РФ в новой редакции не делит пенсионеров на работающих и неработающих, но оговаривает индексацию пенсий.
В связи с этим практика разделения российских пенсионеров на два условных лагеря выглядит несправедливой и некорректной, — подчеркнул экономист.
Индексация пенсий работающим пенсионерам в России прекратилась в 2016 году. В 2019 году в рамках пенсионной реформы власти взяли курс на повышение возраста выхода работников на заслуженный отдых. К 2028 году порог должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Ранее Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Также, как передавал NEWS.ru, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.