Корпоративный автопарк в России может активно развиваться за счёт служб такси, каршеринга и увеличения популярности лизинга, сообщили NEWS.ru в «Опоре России». Сегодня на рынке уже есть компании, которые перешли на временную аренду машин и такси как альтернативу создания собственной конюшни, рассказали в общественной организации.

Доля корпоративного автопарка России и Германии составляет 11%, однако объём продаж машин у дилеров со стороны юрлиц в нашей стране в 4,5 раза меньше — всего 15%, объяснили NEWS.ru в маркетинговой компании Gruzdev-Analyze. Впрочем, в 2016 году доля таких закупок в РФ в общей структуре оценивалась всего в 11%. Потребности в корпоративных автопарках постоянно растут, а ёмкость рынка далека от насыщения, заявляют эксперты.

Темпы развития корпоративного сектора машин будут зависеть от общей экономической ситуации в стране, несмотря на то, что коммерческие организации менее склонны сокращать издержки за счёт автопарка, чем за счёт урезания затрат на персонал и операционные издержки. Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России» первый вице-президент «Опоры России»

Глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев признаёт, что каршеринг отчасти может повлиять на модель потребительского поведения. А руководство отечественных компаний, как правило, не всегда понимает выгод в корпоративных закупках. По его словам, в Германии 64% от всех продаж новых авто уходит корпоративным клиентам. В России же показатель будет оставаться на низком уровне, пока не станет понятно, что приобретение транспорта в лизинг на компанию намного выгодней.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Наибольшим спросом у российских организаций пользуются марки Volkswagen Polo, Lada Largus и Toyota Camry. Спрос поддерживают циклы замены устаревшего автопарка, развитие дилерских сетей и специальные условия для таких клиентов — трейд-ин, скидки на обслуживание и т.д., сообщили в «Опоре России». Однако стремительного роста в сегменте ждать не стоит. Например, в ФРГ для более старых «железных коней» увеличивается сумма транспортного налога, напоминает директор по маркетингу BMS Евгения Соколовская.

По итогам 2019 года в РФ было реализовано 5,5 млн машин, из них 1,6 млн — новых. Однако, отмечает Груздев, потенциал рынка может оказаться меньше — около 4,7 млн, если учитывать перепродажу транспортных средств на протяжении года.

В свою очередь, гендиректор Auto Business Consulting Инна Петухова полагает, что доля закупок организациями на деле может оказаться ниже. К тому же, добавила она, корпоративной покупкой считается даже приобретение одного автомобиля юрлицом.

У нас очень много корпоративных продаж, которые ими по факту не являются. Люди берут авто в лизинг, выступая на деле как физлица, а не как юрлица, чтобы скрыть свои доходы. По факту это личная машина. В премиальных брендах доля таких покупок свыше 20%, что означает уход от налогов. Если я как физлицо возьму себе транспортное средство через лизинговую схему, я никогда в жизни в этом не признаюсь. Инна Петухова гендиректор Auto Business Consulting гендиректор Auto Business Consulting

В беседе с NEWS.ru руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода отметил, что отечественные автобренды продолжат пользоваться устойчивым спросом в регионах. Их марки востребованы и у микропредпринимателей по всей стране.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи скорее возьмут транспортное средство в кредит, чем воспользуются каршерингом.