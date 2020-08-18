Компромисс по Куштау с белорусским акцентом

Конечно, взаимосвязь событий в Белоруссии и далекой от Минска Башкирии весьма символична. Ясно, что проблем у Кремля в избытке — митинги в Хабаровске, неопределённость дальнейшей судьбы соседнего государства. И вот возникла новая проблема с башкирской пропиской. Фактически власти получили новое издание событий на далёкой станции Шиес в Архангельской области, где народные массы воспротивились созданию свалки со столичными отходами в районе обширных болот, откуда берут начало многие северные реки, включая и Северную Двину.

А тут очередная экологическая коллизия, которая быстро переросла в политическую. Да еще с национально-религиозным акцентом. Речь шла о возникших широких протестах против разработки «Башкирской содовой компанией» шихана Куштау, который считался священной горой башкир и символом родной природы в степном краю. Шиханы представляют собой известковые остатки рифов древних морей, а потому они остаются самым доступным сырьём для переработки природы, как остроумно выразились экологи, в офшорные доллары.

Собственно, «Башкирская содовая компания» решила начать разработку не в то время и не в том месте. Властям как федеральным, так и местным явно было не с руки разбираться ещё с одним конфликтом, который к тому же быстро перерос в попытку придать ему некую националистическую окраску защиты родной земли от олигархов-космополитов. Трудно сказать, верна ли информация о том, что собравшимся у шихана и разбившим там постоянный лагерь, как в своё время у Шиеса, платили. И что там быстро сконцентрировались экстремистские силы под флагами запрещённой у нас ИГИЛ.

В конце концов, информационная война велась с обеих сторон. И, видимо, до начала активных действий в защиту шихана Куштау многие жители республики о его особом статусе и не слыхивали вовсе. Но, как уже в последнее время неоднократно бывало, борьба за сохранение родной природы стала спусковым крючком, предлогом для выражения накопившегося недовольства, усиленного последствиями пандемийного карантина. Тем более, что по мнению ряда наблюдателей, за протестами виднелись «уши» элит девяностых, увидевших в возникшем напряжении шанс поторговаться с нынешними властями.

vk.com/saveshihan

Конечно,утверждают, что в ситуацию вмешались конкуренты БСК, которые, овладели вовремя некоторыми другими шиханами, годными к разработке, и надеялись выгодно продать свою добычу, отрезав БСК от заветной горы. Но ясно, что и попытки вытеснить протестующих с помощью бойцов неопознанных ЧОПов не соответствовали характеру нынешнего момента, когда всё «передовое человечество» гневно осуждает жёсткое подавление выступлений протестующих в Минске. Стало ясно, что необходимо скорейшим образом найти компромисс. Необходим открытый диалог, а не репрессии.

Тем более, что публично поддержавшие протест у шихана Максим Галкин и Юрий-«Музыкант» Шевчук окончательно придали протесту карнавальный вид народного непослушания. А потому лидер Башкирии Радик Хабиров, выждав некоторую паузу, вышел на прямой контакт с недовольными. Можно конечно предположить, что такой демарш несколько запоздал, и своим замешательством Хабиров отдал донельзя политизированное поле экологии маргинальным силам. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Во всяком случае, бездумному союзу чиновников и бизнеса, неразборчивому в достижении сверхприбылей, положен региональный конец. Куштау будет сохранена и включена в состав национального природного заповедника.

Трудно сказать, насколько такое проявление Хабировым излишней склонности к компромиссам, его как бы подчинение «требованиям улицы», будут оценены. Но в республике проблема решена, И в целом одной проблемой, обещавшей стать глобальной в рамках России, стало меньше. У Кремля есть куда более серьезные вопросы, решение которых не терпит отлагательства.