Коммунальщиков «цифровизуют» на 375 млрд рублей

В Минстрое запланировали провести цифровизацию коммунальных служб до 2030 года на общую сумму 375 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ».

Отмечается, что суммарный объём денежных средств на финансирование изменений составит 393 млрд рублей. В сфере жилищно-коммунальных услуг планируется обязать ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компании (УК) за свой счёт устанавливать датчики Интернета вещей на своей инфраструктуре.

Самым дорогим документом программы стала «Цифровизация инфраструктуры ЖКХ». Стратегия развития подразумевает разработку и внедрение типовых систем управления ресурсами — например, передачу в режиме реального времени данных о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций, включая водоканал, теплоснабжение, городское освещение и другие.

В свою очередь информация будет обрабатываться в единой государственной системе. Для этого планируется использовать интеллектуальные приборы учёта, умные датчики, системы контроля знаний и другие алгоритмы.

Управлять сбором данных, а также анализировать их будет специальный оператор. В Минстрое надеются за счёт этих мер снизить риски изношенности жилищной инфраструктуры и повысить сроки её службы.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить больше денег на ЖКХ. В первой половине текущего года стоимость среднего чека по стране поднялась на 11% и составила 3459 рублей.