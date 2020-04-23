Количество удалённых вакансий в РФ выросло на 71%

https://static.news.ru/photo/141ff976-8536-11ea-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на удалённую работу в РФ растёт с февраля 2020 года. В марте количество подобных вакансий увеличилось на 71%. Предложения размещают в таких сферах, как IT-сектор, образование, финансовые услуги, СМИ, реклама, торговля, PR, дизайн.

Самыми популярными профессиями с дистанционным форматом являются программисты, педагоги, онлайн-репетиторы, продюсеры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Количество резюме соискателей «удалёнки» возросло на 220%. Свыше 70% специалистов по кадрам начали проводить собеседования в режиме онлайн. Кроме того, предприятия стали чаще оформлять новых сотрудников дистанционно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав РФ рекомендовал врачам самостоятельно обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и в случае необходимости дистанционно уточнять необходимое лечение.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в нынешних условиях для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями важно обеспечить доступность плановой медицинской помощи.