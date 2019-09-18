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В августе 2019 года число новых кредитов по ипотеке, средства по которым были перечислены на счета заёмщиков, уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

При этом объём выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, передаёт ТАСС . По данным ОКБ ипотечный рынок продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом, несмотря на незначительный прирост в августе по сравнению с июлем текущего года. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн рублей.

Россияне также стали меньше пользоваться и получать новые кредитные карты. Снижение наблюдается и в объёме лимита по кредиткам. Количество новых карт уменьшилось на 9%, объёмы кредитных лимитов — на 3%. В августе было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,9 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте возрос на 7%, до 77 тыс. рублей.

А вот автокредиты пользуются большим спросом. В августе 2019 года россияне взяли на 5% больше кредитов на автомобили, чем в этом же месяце прошлого года.

Количество и объемы новых автокредитов в августе выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2019 года было выдано 60,7 тыс. кредитов на сумму 49,9 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита сохранилась на уровне 823 тыс. рублей.

При этом за восемь месяцев 2019 года банки выдали 25,8 млн кредитов на общую сумму 5,9 трлн рублей. Количество и объёмы новых кредитов выросли на 9%.

По данным ОКБ, в их базе на 1 августа 2019 года хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заёмщиков.

Кроме того, Сбербанк России с 17 сентября снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов с 15 до 10%, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — с 50 до 30%, писал News.ru.