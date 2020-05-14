Кофе впервые обогнал чай по популярности в РФ

https://static.news.ru/photo/4855dfa2-95b3-11ea-8a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Kenneally/unsplash.com

Россияне всё больше стали отдавать предпочтение кофе и реже пить чай. Об этом свидетельствуют данные отраслевых экспертов, объёмы поставок и продажи в магазинах.

Так, в 2019 году потребление россиянами всех кофейных напитков достигло 180 тыс. т. При этом потребление чистого чая всех сортов без учёта травяных смесей составило лишь 140 тыс. т. Такие данные приводит гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Таким образом, впервые кофе вышел в лидеры, резюмирует Чантурия. В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе.



По данным РБК, в 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая. Статистику в пользу кофе подтверждают и данные розничных продаж. Например, в пресс-службе «Ашана» отметили, что, действительно, в прошлом году россияне купили кофе больше, чем чая. Там добавили, что наиболее популярен у клиентов супермаркета растворимый кофе.



Ранее исследователи из Университета Южной Каролины изучили влияние кофе на случаи смерти человека. По их данным, вероятность умереть для человека, употребляющего две-три чашки напитка в день, на 18% ниже, чем для того, кто совсем не пьёт кофе. Ежедневное употребление напитка связано со снижением вероятности смерти на 12%. Ведущий автор исследования Вероника Сетиаван отметила, что эти данные не зависят от того, пил испытуемый обычный кофе или декофеинизированный. Это может говорить о непричастности кофеина к этой статистике, писал NEWS.ru.