Ученые заявили о пользе кофе для продления жизни

Исследователи из Университета Южной Каролины изучили влияние кофе на случаи смерти человека. По их данным, вероятность умереть для человека, употребляющего две-три чашки напитка в день, на 18% ниже, чем для того, что совсем не пьёт кофе.
Ежедневное употребление напитка связано со снижением вероятности смерти на 12%,
Мы не можем сказать, что употребление кофе продлит вашу жизнь, но мы видим связь <...> Если ты хочешь пить кофе, то пей до дна! — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru писал, что американские и южнокорейские учёные нашли неожиданную связь между грудным вскармливанием и снижением риска заболеть диабетом.
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