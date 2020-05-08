Ученые заявили о пользе кофе для продления жизни

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Исследователи из Университета Южной Каролины изучили влияние кофе на случаи смерти человека. По их данным, вероятность умереть для человека, употребляющего две-три чашки напитка в день, на 18% ниже, чем для того, что совсем не пьёт кофе.

Ежедневное употребление напитка связано со снижением вероятности смерти на 12%, говорится на Science Daily. Ведущий автор исследования Вероника Сетиаван отметила, что эти данные не зависят от того, пил испытуемый обычный кофе или декофеинизированный. Это может говорить о непричастности кофеина к этой статистике.

Мы не можем сказать, что употребление кофе продлит вашу жизнь, но мы видим связь <...> Если ты хочешь пить кофе, то пей до дна! — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что американские и южнокорейские учёные нашли неожиданную связь между грудным вскармливанием и снижением риска заболеть диабетом.