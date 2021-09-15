Китайские электромобили будут конкурировать с Tesla

Рынок электромобилей Китая должен консолидироваться, чтобы составить конкуренцию Tesla, поскольку производство требует больших затрат и постоянных инноваций. Об этом заявила партнёр в международной консалтинговой компании Bain&Company Хелена Лю, чьи слова приводит CNBC.

13 августа министр промышленности и информационных технологий Китая заявил , что в стране «слишком много» производителей электромобилей. Это заставило представителей сектора транспорта опасаться нормативных ограничений со стороны Пекина. Однако аналитик IHS Markit Хуайбинь Линь считает, что шансы вмешательства Пекина в индустрию электромобилей пока очень малы. По его словам, призывы властей к консолидации автомобильного сектора звучали в течение последних 20 лет.

Хелена Лю отмечает, что динамика роста и перспективы сектора в настоящий момент выглядят весьма позитивно: к индустрии присоединяются десятки тысяч компаний, акции таких производителей, как Nio и Xpeng, стремительно растут, и лидерство в этой отрасли предсказать невозможно. Помимо конкуренции на внутреннем рынке, китайские производители намерены бороться с Tesla и такими компаниями, как Volkswagen, BMW и Daimler, которые тоже стремятся перейти на электрокары.

Ранее Tesla выпустила отчёт, в котором сравнила стоимость владения электрокаром и легковыми автомобилями Toyota Camry и BMW 3. Отмечается, что на средней дистанции — после 60 тысяч миль, или около 100 тысяч километров — Toyota Camry оказывается выгоднее других авто. Однако более высокие стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla компенсируются низкими затратами на топливо, а через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль электромобиль становится выгоднее в обслуживании и дешевле, чем обычный автомобиль, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии.