Tesla сравнила расходы на покупку электромобиля и обычной машины

Tesla выпустила отчёт, в котором сравнила стоимость владения электрокара и легковых автомобилей Toyota Camry и BMW 3 на бензиновом двигателе. Документ доступен на сайте компании.

Отмечается, что на средней дистанции — после 60 тысяч миль или около ста тысяч километров — Toyota Camry оказывается выгоднее других авто. Здесь стоимость владения японским автомобилем на милю, или 1,6 километра, составляет 50 центов, или 37 рублей, Tesla Model 3 Standard Range Plus — 55 центов, или около 40 рублей.

Однако более высокие стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla компенсируются низкими затратами на топливо, а через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль электромобиль становится выгоднее в обслуживании и дешевле, чем обычный автомобиль. Сообщается, что эксплуатационные расходы электромобилей ниже, чем у автомобилей, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии.

Ранее Tesla столкнулась с возросшим количеством жалоб клиентов на несвоевременную доставку электромобилей: некоторые клиенты ожидают доставки по несколько недель, а то и месяцев. Срывы заказов стали следствием «логистического ада», о котором говорил глава Tesla Илон Маск в 2018 году. Наряду с остальными игроками авторынка американская компания пострадала от острой нехватки запчастей и компьютерных чипов.