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Экономика

Китай обнаружил крупнейший запас сланцевой нефти

19:54, 21 июня 2021
Фото: Boris Roessler/dpa/Global look Press

Крупнейший запас сланцевой нефти нашёл китайский нефтегигант CNPC. Месторождение находится в провинции Ганьсу. Об этом пишет РИА Новости.

Объём месторождения Ордос составляет миллиард тонн. Китай сможет остановить рост зависимости от импорта нефти благодаря новому месторождению, разработка которого началась ещё два года назад. На сегодняшний день большая часть потребления нефти в стране зависит от поставок из других стран (70%), отмечается в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эксперты обнаружили в Чёрном море крупное месторождение природного газа. По его словам, запасы газа на найденном месторождении составляют 320 млрд кубометров.

После этого Россия раскритиковала Турцию за намерение вести новые буровые работы к северо-востоку от Кипра на территории его исключительной экономической зоны.

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