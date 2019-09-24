https://static.news.ru/photo/2a8ece14-df30-11e9-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд рублей. Почти треть от этой суммы (около 77 млрд рублей) приходится на нелегальный оборот.

Таковы результаты исследования, проведённого аналитиками компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом, сообщает газета « Коммерсант ».

Специалисты отмечают, что большая часть подделок — 70%, или 54 млрд рублей, — продаётся в торговых центрах и на вещевых рынках, остальная часть реализуется через Сеть.

Средняя стоимость контрафактной обуви колеблется в пределах 2-2,9 тысячи рублей. При этом оригинальные кроссовки имеют среднюю цену в 4–5 тысяч рублей.

Подделки в основном покупают молодые люди до 24 лет. Большинство из них не имеет средств на покупку оригинальных кроссовок, отмечают аналитики Brandmonitor.

Ранее News.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность крупного подпольного цеха по производству поддельного алкоголя. В общей сложности оперативниками было изъято более 10 тонн контрафактной продукции. Цех располагался в городе Заречный Свердловской области. Добычей оперативников стали, в том числе 7513 бутылок с этикетками водочных и коньячных брендов.