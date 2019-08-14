ФСБ пресекла деятельность крупного подпольного цеха по производству поддельного алкоголя. В общей сложности оперативниками было изъято более десяти тонн контрафактной продукции.
Цех располагался в городе Заречный Свердловской области. Добычей оперативников стало более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 бутылок с этикетками водочных и коньячных брендов :"Нефть«, «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг». Задержаны 7 работников цеха, двое из них оказались гражданами других государств, передаёт
Ранее News.ru писал, что крупную партию поддельного алкоголя обнаружили в Калининграде. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Калининградской области изъяли более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта.