Какой смысл освобождать многодетные семьи от налога на имущество

Председатель межрегионального Национального родительского комитета (НРК) и член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к Михаилу Мишустину с предложением об отмене для многодетных семей налога на имущество до достижения 18 лет самым младшим ребёнком (письмо есть в распоряжении NEWS.ru). Правозащитница считает все существующие меры господдержки всё ещё недостаточными, поскольку многодетные родители всё равно вынуждены платить налог, размер которого может быть ощутимым для большой семьи. В кабмине, в свою очередь, нашему изданию сообщили о том, что вышеуказанная инициатива пока ещё по существу не рассматривалась.

Предлагаемая мера поддержки, уверена глава НРК, станет существенным подспорьем для «многодеток», и особенно она актуальна на фоне демографической катастрофы: вот уже несколько лет смертность в России выше, чем рождаемость.

Многодетная семья — главная надежда нашей страны и гарантия дальнейшего существования России, населённой российским народом. В целях поддержки многодетных семей прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (три и более ребёнка) до совершеннолетия младшего ребёнка, — призывает правительство общественница.

По её словам, существующие на сегодняшний день льготы для многодетных семей заключаются в налоговом вычете (налогом не облагается площадь в 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров для любой квартиры и 50 квадратных метров для частного дома). Однако россияне всё равно вынуждены платить налог, и эта сумма может быть существенной для большой семьи, подчёркивает лидер межрегионального движения многодетных семей.

Отмена налога должна касаться всех в обход сбора справок, доказывающих вашу бедственность. Многодетные семьи боятся показать нищету, так как опасаются появления в своих дверях опеки, которая может и отобрать ребёнка при худшем или двусмысленном раскладе, — объяснила в беседе со спецкорром NEWS.ru Ирина Волынец.

John Rowley/moodboard/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике и сенатор Валерий Рязанский уверен, что идею общественницы вполне можно поддерживать на законодательном уровне.

Что касается достаточно спорного критерия «по достижении самым младшим ребёнком совершеннолетия». Это означает, что те дети, которые уже выросли в многодетной семье и стали самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, по-прежнему будут предметом — будем говорить так — оказания льготной поддержки со стороны государства. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Представьте семью, где семеро ребятишек, продолжает он. Из них взрослые уже самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, у них свои семьи и своя система доходов. И тем не менее сама принадлежность в прошлом к многодетной семье оставляет за семьёй право на льготы.

Ведь будем говорить так: право на льготы имеет действующий состав семьи, в которой принцип многодетности является тем, что даёт право на господдержку. Но если ребятишки уже выросли, получили образование и вышли на самостоятельный трудовой путь и у них свой заработок, будет не очень правильно, если мы будем продолжать давать льготы семье, которая уже не является по сути многодетной, — сказал сенатор из социального блока верхней палаты парламента.

Кроме того, необходимо учитывать и то, что ещё в феврале 2019 года президент России Владимир Путин предложил дополнительно освободить от налога многодетных родителей: по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребёнка, указывает председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» (ОМСМ) и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович.

Однако часть семей не может воспользоваться этой льготой, так как в квартирах выделены доли детям. А дети не входят в перечень лиц, освобождённых от уплаты налога. Часто так бывает, что мама выделила доли пятерым своим детям несколько лет назад. У неё налог получается небольшим. А за детей она платит по полной программе. И часто это внушительные суммы. Особенно у тех мам, которые не знали про оплату налога за доли детей и накопили долги перед налоговой инспекцией. Наталья Карпович председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы, боксёр председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы, боксёр

Поэтому, считает Карпович, «для начала было бы хорошо, чтобы предложение президента распространялось бы и на детей». Хотя отмена налога — это тоже прекрасная мера поддержки и стимулирования рождаемости, но нужно очень чётко просчитывать, поможет ли она семье, отметила руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», которая включает 41 тысячу «многодеток».

В любом случае, любая мера, которая добавляет финансовые ресурсы семье, либо не даёт потратить эти деньги — это всегда хорошо, признаёт Карпович.

Но, на мой взгляд, сегодня очень много популистских мер. Почему семья с одним ребёнком не должна иметь скидку на имущественный налог, если она мало обеспечена? Например, мама одна воспитывает ребёнка, она ничуть не «хуже» многодетной семьи. Мне кажется, если мы сегодня говорим о возможности скидок по налогам, то это должна быть продуманная система мер поддержки семей с детьми. Вообще мы должны рассматривать иные меры, которые более качественно помогали бы семье с точки зрения налогов, — говорит Наталья Карпович.

Помимо предлагаемой главой НРК идеи, по мнению председателя ОМСМ, в России нужно создать некий социальный фонд жилья — в этом случае семья сможет получить жильё для воспитания детей.

Оно не будет в собственности семьи, но они будут иметь возможность жить в нормальных условиях. Это будет как в Европе: если у людей нет возможности жить в нормальных условиях, но они работают, то почему бы государству им не помочь. Это должны быть условия, которые качественно отразятся на воспитании детей и их проживании. Родив ребенка, у семьи должна быть возможность взять жильё, если у них нет возможности платить. Им будет помогать государство, создавая условия труда, чтобы человек вышел на работу и мог платить свои налоги. Мне кажется, нужен новый социальный подход, не только дать, но ещё и помочь семье самой заработать, — подчеркнула глава ОМСМ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей, которые будут дополнительно направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Необходимость дополнительного финансирования, отмечается в релизе, связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты — в данный момент это 3 млн 16 тысяч человек.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона — поясняется в указе главы правительства.