Этой весной работодатели готовы платить высокие зарплаты на удалёнке прежде всего специалистам по продажам, менеджерам по работе с клиентами и телемаркетологам. Это следует из исследования специализированного сервиса «Работа.ру» (есть у редакции NEWS.ru), который изучил вакансии с удалённым форматом работы.

В соответствии с выводами, на высокий доход дистанционно смогут рассчитывать специалисты по продажам, хотя их выручка зачастую зависит от объёма выполненной работы и складывается из фиксированного оклада, бонусов и процентов от продаж.

В текущем апреле одну из самых высоких зарплат предприниматели предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.

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До 200 тысяч рублей в месяц может зарабатывать менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий. Ему также предстоит работать удалённо, но для данной позиции обязателен опыт работы в продажах более двух лет — и предпочтительно с лабораторным оборудованием.

В свою очередь компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу на удалёнке.

Также на рынке труда много предложений дистанционной работы для HR-специалистов. Менеджер по подбору массового персонала может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц, а специалист по подбору персонала в регионах со свободным графиком — до 87 тысяч рублей.

Наконец, трудиться дистанционно и сравнительно хорошо зарабатывать — до 80 тысяч рублей в месяц — также могут соискатели на позицию психолога. От кандидата на такие вакансии требуется опыт работы от двух лет, высшее профильное образование и владение техниками краткосрочного и долгосрочного консультирования.

В первый месяц весны этого года по сравнению с февралём количество вакансий удалённой работы увеличилось в целом по России на 71%, в Москве — на 25%. Число резюме кандидатов на удалённую работу выросло на 220%. Алексей Захаров директор по продукту сервиса «Работа.ру» директор по продукту сервиса «Работа.ру»

Представитель сервиса отметил также, что вопреки опасениям многих наших соотечественников, «удалённая работа уже сейчас доступна для большого количества профессий и поможет многим стабилизировать их финансовое положение».

Спрос будет расти

Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшее время и, вероятно, в обозримом будущем спрос на специалистов, владеющих приёмами удалённой работы, будет лишь увеличиваться, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

И, прежде всего, этот спрос может проявиться в области работы с потребителями, например, в сфере оптовых поставок. Различные специалисты дистанционных рабочих связей могут оказаться более востребованными также в сфере взаимодействия производственных предприятий с поставщиками полуфабрикатов, сырья, энергии.

Причём у обрабатывающих предприятий нужда в таких работниках может проявиться более явно, отмечает Щербаков.

Вместе с тем, по мнению профильных специалистов, в связи с процессами цифровизации в экономике может уменьшиться спрос на низкоквалифицированный труд в сфере услуг (кассиров, охранников и т.п).

Можно перевести всех

В обычных условиях на дистанционную работу можно перевести практически все категории офисных сотрудников (руководителей подразделений, кадровиков, помощников, бухгалтеров, аналитиков и т.д.), уверена профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.

Однако, конечно, для их нормальной и более-менее результативной работы надо соблюсти ряд условий, прежде всего обеспечить их хорошей техникой и связью, а также наладить эффективные внутренние коммуникации и контроль.

Немаловажными факторами также являются такие качества самих работников, как мотивация на результативный труд в условиях автономности и высокий профессионализм. Ещё одним условием является наличие благоприятных условий проживания, которые позволяют создать полноценное рабочее место в квартире или частном доме.

Среди специальностей, которые будут в первую очередь переведены с удалёнки на регулярный режим работы, на мой взгляд, первыми будут юристы, бухгалтеры и другие сотрудники, работу которых необходимо тщательно контролировать либо она связана с постоянным общением с различными коллегами и партнёрами. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Кроме того, говорят опрошенные экономисты, развитие пандемии и сопутствующего ей кризиса, скорее всего, приведёт к падению спроса на менеджеров по продажам (нечего и некому будет продавать), маркетологов (нет необходимости в дорогостоящих исследованиях умирающих рынков), внутренних корпоративных тренеров и коучей (нет средств на обучение) и другие специальности, связанные с «излишествами» или модными трендами.

Нет худа без добра

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Любопытно, что до кризиса многие работники готовы были работать на удалёнке, хотя многие работодатели чаще всего просто боялись потерять контроль над ними, поэтому именно сейчас может возникнуть больше желающих отпускать своих работников трудиться дома, хотя бы часть рабочего времени, допускает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Карантинный период дал старт серьёзнейшим психологическим изменениям, поскольку до сегодняшнего дня «мы все жили в обществе формальной дисциплины», замечает гендиректор Radius Group и член федерального политсовета Партии Роста Дмитрий Мариничев.

Привычным образом, основная задача руководителя — поставить задачу подчинённому и проконтролировать её выполнение. Наказать или наградить за полученный результат. Удалёнка при этом часто воспринималась как законспирированная возможность ускользнуть из-под этого контроля. Причём как руководителем, так и самим подчинённым. Таковы были правила игры. Но сегодняшний глобальный эксперимент над всеми без исключения работниками позволяет совершить фазовый переход. Люди, изолированные дома, начинают пересматривать систему производственных отношений. Дмитрий Мариничев гендиректор Radius Group и член федерального политсовета Партии Роста гендиректор Radius Group и член федерального политсовета Партии Роста

По мнению эксперта, возникшая необходимость переводит нас «из состояния общества дисциплины в состояние общества контроля, при этом надзорная функция плавно переходит от начальника к самому работнику, то есть фактически непосредственно к поднадзорному».

Без сомнения, это значительно дешевле и эффективнее. Глубокое проникновение этого в нашу жизнь, без сомнения, станет нормой поведения для всех без исключения членов общества. А следовательно, радикально повлияет на весь рынок труда и на само устройство трудовых отношений. Именно поэтому трансформация затронет все без исключения профессии, — сказал создатель одной из платформ по трудоустройству.

Но Людмила Иванова-Швец всё-таки возвращает всех на землю. Она более чем уверена, что «в целом рынок труда вернётся к прошлому и удалёнке доверять будут только прогрессивные, нестандартные, креативные и эксцентричные работодатели».