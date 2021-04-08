Как не выгореть на работе – антикризисное руководство

По данным социологических исследований, половина опрошенных россиян испытывают постоянное напряжение на работе, чуть меньше (48%) — выполняют задачи на автомате. Четверть респондентов и вовсе чувствуют себя «загнанными в тупик» и хотят перейти в другую компанию или сменить профессию. Как избежать эмоционального выгорания и повысить свою продуктивность — в материале портала.

Прежде всего стоит начать с терминологии. Как отметил психиатр Александр Федорович, синдром психоэмоционального выгорания имеет чёткие границы определения и далеко не каждый человек может быть подвержен этому недугу.

Синдром психоэмоционального выгорания — это профзаболевание. Это чёткая профессиональная привязка, и относится она к людям так называемых помогающих специальностей: психологи, психиатры, врачи вообще, юристы, социальные работники и так далее. Люди, которые, так скажем, держат судьбу человека в собственных руках и за которую они отвечают. Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории врач-психотерапевт высшей категории

Выгорание может повлечь за собой серьёзные осложнения — у человека ухудшается сон, настроение, общее самочувствие. Это удар по психическому и физическому состоянию, сгладить последствия которого можно только комплексным лечением. По мнению Федоровича, вопросом ментального здоровья сотрудников в первую очередь должны заниматься начальники, обеспечив комфортную среду для коллектива.

Добиться здоровой рабочей атмосферы во многом помогут психологические консультации со специалистом — человеку важно иметь возможность высказаться и проработать свои переживания. Как рассказала HR-специалист Зулия Лоикова, сейчас компании всё чаще закладывают в бюджет расходы на внештатного психотерапевта. Если же у организации нет такой возможности, сотрудник всегда может поделиться эмоциями с коллегами. Только целью таких обсуждений должно быть решение ментальных проблем, а не распускание сплетен.

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Кроме того, руководству не следует пренебрегать мнением подчиненных. Не все высказанные идеи пойдут на пользу фирме, однако такой подход не даст работникам замкнуться.

Некоторые начальники могут выслушать для галочки. Говорят: «Вы выскажитесь, и мы это примем». Люди высказались, но их не услышали. Что происходит? Человек закрывается внутри себя. Он не реализуется, хотя, возможно, его идеи отчасти могут быть полезны компании. Зулия Лоикова независимый HR-специалист независимый HR-специалист

Для сохранения продуктивности нужно уметь переключаться на другие виды деятельности: в офисе устраивать себе условные «перекуры», а в нерабочее время больше концентрироваться на хобби.

Причиной выгорания может стать и отсутствие разделения личной жизни от профессиональной. Особенно остро эта проблема проявляется на удалёнке — домашние дела перемешиваются со служебными обязанностями. Зачастую ситуацию ещё сильнее усугубляет начальство, подкидывая всё больше задач — некая «компенсация» за экономию времени на дорогу. В подобных случаях необходимо выстроить чёткие границы, иначе руководство продолжит злоупотреблять безотказностью сотрудника.

Важно переключаться и выстраивать границы. Никто не может работать в режиме постоянного напряжения, — добавила Лоикова.

Выгорание куда проще предотвратить, чем бороться с его последствиями. Поэтому даже самым фанатичным карьеристам следует делать паузу, иначе их прогресс существенно замедлится на фоне эмоционального истощения и подавленного настроения.