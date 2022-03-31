Как крипту положить под проценты: советы цифровым рантье

С помощью криптовалют можно зарабатывать не только на росте их стоимости за счёт баланса спроса и предложения на биржевых торгах. Биткоин и другие токены могут приносить пассивный доход в виде процентов по вкладам. Однако механизм формирования этих процентов отличается от инвестиций фиатных валют. Что такое стекинг и фарминг, какие площадки позволяют делать вклады в крипте и как на них зарабатывать, — читайте в материале NEWS.ru.

Криптовалютное фермерство и токены на паях

На сегодняшний день существует два способа создавать криптовалютные вклады — это стекинг и фарминг.

Смысл стекинга в том, чтобы поддерживать работоспособность сети на алгоритме Proof-of-Stake (PoS), в обеспечении всех операций на блокчейне. За это держатели цифровых монет получают вознаграждение. Чем больше токенов у держателя, тем больше вероятность, что он станет создателем нового блока. Для ряда сетей порог вхождения будет порядка 50 тысяч монет. Эта сумма позволяет держателям ноды (полноценный узел работы блокчейн сети) получать своё вознаграждение в процентах — за использование сетью их узлов. Это и есть доход от стекинга. Проценты у разных сетей разные. Бытует мнение, что и стекинг и фарминг подразумевают сравнительно высокий доход, но в действительности он не сильно превосходит доходность по депозитам и редко превышает 12-15% годовых.

Первыми сетями с возможностями стекинга были EOS, Tezos, TRON, Cosmos. С недавних пор к ним присоединился и Ethereum, с разработкой Ethereum 2.0 (Eth2), поддерживающей Proof-of-Stake. Порог для сети Ethereum 2.0 планировалось установить в 32 ЕТН на вход для валидаторов, чтобы зарабатывать на стекинге.

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В блокчейне компании Erachain, например, плата зависит от размера транзакции в байтах.

Валидаторы, по сути, между собой соревнуются. Чем больше денег на счёте, тем чаще будут собираться блоки. Конкретно в нашем протоколе стоит ограничение, что одна нода не имеет права собирать блоки подряд. Повторная сборка установлена через 4 блока, — пояснила NEWS.ru эксперт по блокчейн-технологиям Елена Буйдалина.

Такой механизм необходим для защиты сети от хакерских атак, добавила эксперт, и в разных сетях сконструированы свои условия работы и заработка.

Есть также Фарминг — это способ зарабатывать на децентрализованных биржах с помощью автоматического «маркетмэйкера». Пользователи создают пул ликвидности из какой-нибудь пары токенов, например, биткоин-USD, и вкладывают разное количество токенов пул. В зависимости от доли, они получают вознаграждение со сделок. Кто вложил больше, соответственно, — получит больше. Это своего рода мини-банк, только созданный на блокчейне, который предоставляет возможность другим клиентам сети использовать размещённую ликвидность. За это сеть начисляет проценты создателям пула. Проценты от фарминга связаны с курсами криптовалют, собранных в пуле. Поскольку волатильность криптоактивов очень высока, фарминг трудно считать источником постоянного пассивного дохода.

Стекинг и фарминг — это намного сложнее, чем банковские депозиты, предупреждает вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Максим Зеленевский. Чтобы таким образом получать пассивный доход, нужно последовательно вникать в эти технологии, и если человек не занимается криптовалютными операциями на постоянной основе, просто так поменять фиатные вклады на «депозиты» в крипте он вряд ли сможет.

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Причём в России нет своих криптовалютных бирж, они есть только в странах, где операции с биткоином легализованы. И выводить свои активы из криптовалюты можно только используя местные карты.

Про российские карты забудьте, они нигде кроме РФ не работают. Криптокошельки не делятся на российские или какие-то другие. Это просто кошелёк, их никто не блокирует. Со своего кошелька можете переводить активы куда угодно. Так же криптокошельки не привязаны к юрисдикции ЕС или других стран, — пояснил NEWS.ru Зеленевский.

Эксперт выразил сомнение, что в странах, куда можно летать, россиянам легко будет открыть счета. Тем, кто всё же планирует приложить немалые усилия, и попробовать себя в роли криптоинвестора, мы предлагаем список площадок, где можно за токены получить пассивный доход.

Примеры DeFi платформ для криптовалютных вкладов

Curve Finance

Curve Finance — это децентрализованная биржа на основе AMМ (автоматизированные маркетмейкеры), основной целью которой является облегчение обмена активами близкой стоимости. Это полезно в экосистеме DeFi, поскольку существует множество обёрнутых и синтетических токенов, которые стремятся имитировать цену базового актива. Curve Finance в настоящее время поддерживает стейблкоины в долларах США, Евро, обёрнутые/синтетические BTC и обёрнутые/синтетические ETH-активы. Например, одним из крупнейших пулов ликвидности является 3CRV, пул стейблкоинов, состоящий из DAI, USDT и USDC. Соотношение трёх стейблкоинов в пуле зависит от спроса и предложения на рынке. Внесение монеты с меньшим коэффициентом принесёт пользователю более высокий процент от пула. Когда соотношение одной из монет существенно больше, это может послужить хорошим шансом для арбитража.

Пользователи, участвовавшие в этом пуле, получают доходность от базовых токенов, комиссионные за обмен, генерируемые пулом Curve, и вознаграждения в виде CRV за предоставление ликвидности в Curve Finance.

Uniswap

Uniswap — это децентрализованный протокол обмена на Ethereum, который позволяет осуществлять прямые обмены токенами, не храня средства на бирже. Чтобы использовать Uniswap, всё, что нужно сделать, это отправить свои токены из кошелька в смарт-контракт Uniswap, и взамен получить желаемые токены в своём кошельке.

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В 2020 года Uniswap обновил свой смарт-контракт, и новая версия расширила торговые пары для поддержки любых токенов ERC-20. В 2021 года Uniswap выпустила последнюю версию, в которой представила две основные новые функции: концентрированная ликвидность — когда провайдеры могут устанавливать ценовые диапазоны, в которых они хотели бы предоставить ликвидность. Например, для пула ликвидности ETH/DAI может предоставить 30% своего капитала в ценовом диапазоне от 2000 до 3000 долларов, а оставшиеся 70% — в ценовом диапазоне от 1500 до 1700 долларов.

Несколько уровней комиссии — в пулах три варианта комиссии, которую провайдеры ликвидности могут выбрать: a. 0,05% b. 0,30% c. 1,00%.

Например, торговая пара USDC/DAI имеет низкую волатильность цен и может гарантировать более низкую комиссию за пул в размере 0,05%. Торговая пара ETH/DAI имеет более высокую волатильность цен и гарантирует комиссию за пул в размере 0,30%. Между тем, комиссия за пул в размере 1,00% может быть более подходящей для более волатильных или экзотических торговых пар.

Balancer

Balancer позиционирует себя как портфельный менеджер в дополнение к своему DEX на базе AMM. Вместо того, чтобы платить комиссионные за инвестиции в фонд, держатели пула Balancer собирают комиссионные с трейдеров, которые занимаются арбитражем пулов ликвидности. Это, по сути, создает индексный фонд, который получает дополнительный доход ребалансировки фонда, добавляя ещё один источник дохода для провайдеров ликвидности. В отличие от Uniswap, который поддерживает только два актива в одном пуле ликвидности, Balancer поддерживает пулы с несколькими активами.

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Создателям пула также разрешается устанавливать индивидуальные комиссии в диапазоне от 0,00001% до 10%. Эта гибкость открывает больше возможностей для создания пула. Существует три типа пулов ликвидности:

1. Публичный пул — любой может добавить ликвидность, но параметры пула постоянно фиксированы. Это пул с наименьшим необходимым уровнем доверия к создателю.

2. Частный пул — гибкие параметры. Владелец — единственный, кто может изменять параметры и добавлять ликвидность. Это делает пул кастодиальным и централизованным.

3. Смарт-пул — любой может добавить ликвидность. Пул поддерживает фиксированные и динамические параметры, которые могут быть изменены на постоянной основе. Это самый гибкий пул.

Bancor

Bancor был одной из первых децентрализованных бирж на базе AMM. В отличии от Uniswap, который использует сопряжение базового токена с любым целевым токеном ERC-20, Bancor использует свой собственный токен, Bancor Network Token (BNT), в качестве промежуточной валюты. Для каждого токена, торгуемого с BNT, существуют отдельные пулы. Bancor использует односторонний стекинг и страхование от непостоянных потерь. Большинство AMM требуют, чтобы провайдеры ликвидности обеспечивали равное соотношение каждого актива, представленного в пуле, Bancor позволяет провайдерам ликвидности вносить вклад в один актив и поддерживать 100%-ную долю в нём.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Провайдеры ликвидности могут лонговать актив с односторонней ликвидностью, получая при этом комиссию за обмен и вознаграждение за добычу ликвидности. Непостоянные потери — это риск, который касается большинства провайдеров ликвидности на AMM.

Bancor стимулирует ликвидность, предлагая компенсацию за любые непостоянные убытки. Начиная с первого дня вложения ликвидности, выплата увеличивается на 1% каждый день и достигает 100% через 100 дней. Это покрытие убытков побуждает провайдеров ликвидности оставаться в пуле.

SushiSwap

Протокол SushiSwap был запущен в 2020 году разработчиком под псевдонимом шеф-повар Номи. Это был форк исходного кода второй версии Uniswap и использовал ту же модель маркетмейкера на основе постоянного значения произведения. SushiSwap ввёл токен SUSHI в то время, когда Uniswap ещё не имел своего токена UNI. Привлекательные вознаграждения за фарминг, притянули внимание сообщества.

По состоянию на начало февраля 2022 года у TVL SushiSwap составляет — 1,74 миллиарда долларов, а Uniswap — 8,29. С момента своего запуска SushiSwap отличался тем, что предлагал более широкий ассортимент финансовых продуктов. Он также сотрудничал (объединился) с Yearn Finance, протоколом агрегатора фарминга, и теперь AMM является подразделением Yearn Finance. Ключевое различие между Uniswap и SushiSwap заключается в сборах за торговлю, доступных торговых парах и поддерживаемых блокчейнах.

Помощники начинающего криптоинвестора

Как видите, для того чтобы извлекать из крипты проценты, нужно, как минимум, сделать выбор, каким инструментом пользоваться. А для этого надо ориентироваться на рынке предложений децентрализованных финансов. Поэтому эксперты и предупреждают, что простые пути в криптоинвестиции отсутствуют.

Теоретически потенциальный инвестор в России может купить крипту официально, но практических механизмов заработка с её помощью пока нет, — отметил вице-президент РАКИБ Максим Зеленвский.

Однако сфера цифровых финансов постоянно развивается. Появляются посредники, готовые облегчить задачи инвесторам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, эксперт по криптоинвестициям Евгений Кузин рассказал, что для покупки криптовалюты за фиат можно использовать сервисы типа bit2me.Сервис имеет такие продукты, как умное инвестирование, когда компания сама наполняет за вас инвестиционную корзину разными криптовалютами.

Ещё я знаю популярный сервис BitPanda, они одни из первых начали предлагать такую услугу, и каждый месяц они меняют корзину благодаря своей умной аналитике, — рассказал Кузин.

Он напомнил, что в Европе криптовалюта легальна и расценивается как один из инструментов инвестирования, а значит также нужно указывать её в отчёте о расходах и доходах, платить с доходов от крипты налоги.