Как изменятся детские пособия с 15 мая 2025 года: разобрали сложные нормы

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С 15 мая в России вводятся новые правила расчета детских пособий, которые могут повлиять на миллионы семей. Для многих это будет означать увеличение доходов, но некоторые получат меньше. NEWS.ru выяснил детали у экспертов.

Как изменят критерии начисления пособий на детей

19 декабря года президент России Владимир Путин поручил правительству определить, как усовершенствовать порядок назначения детских пособий. Министры выполнили поручение уже 28 декабря. Изменения вступают в силу с 15 мая.

Председатель комитета Госдумы по имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал СМИ, что основное нововведение касается периода оценки доходов. Теперь вместо анализа заработков за целый год будут рассматривать данные всего за три — шесть месяцев.

По словам депутата, это важно для тех, чьи заработки недавно снизились: помощь будет назначаться быстрее, не придется ждать, пока усредненные годовые цифры окажутся ниже порогового уровня.

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Также смягчат требования к превышению прожиточного минимума (в каждом российском регионе он свой). Раньше доход, обгоняющий установленную сумму даже на 50–100 рублей, автоматически лишал семью права на выплаты. Теперь появится допустимый порог, позволяющий получать пособие при небольшом несоответствии.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Точных цифр «овердрафта» пока нет, есть лишь механизм. Также теперь доходы будут рассчитывать уже после уплаты налогов, а не до. Изменения могут оказаться существенными: нуждающиеся получают за детей от 8000 до 17 000 рублей. Кстати, из-за майских праздников Соцфонд пересчитает текущие выплаты, чтобы направить их до 30 апреля (если они начисляются безналично).

Когда пригодятся повышенные пособия на детей

Экономист Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru допустил, что власти формируют защитный механизм на случай ухудшения уровня жизни россиян.

«В правительстве решили сделать помощь малоимущим более адресной. С одной стороны, выиграют те, чьи доходы быстро падают. С другой, если зарплаты начнут расти, люди будут быстро лишаться пособий. Новый порядок [существенно повлияет] в том случае, если у какой-то группы населения будет резко снижаться благосостояние. Возможно, на это изменения и рассчитаны», — считает экономист.

Кому будут платить больше детских пособий

Заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов сказал NEWS.ru, что изменения направлены на увеличение поддержки семей с детьми и упрощение процедуры получения выплат. Также государство будет внимательнее считать доходы тех, кого поддерживает.

«Ранее пособия назначались на основе официальных зарплат, но теперь будут учитываться: алименты (если они официально назначены); социальные выплаты (пенсии, стипендии, другие пособия); доходы от имущества (аренда, продажа активов)», — говорит эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раньше для получения льгот требовалось ежегодное подтверждение соответствия финансовых показателей. А теперь данные будут обновляться автоматически через системы межведомственного взаимодействия (Соцфонд, ФНС, Росреестр).

Косов добавляет, что власти рассчитывают все же на увеличение выплат. Он ссылается на данные Минтруда и Госдумы. Там предполагают, что средний рост начисления пособий составит 15–25% в зависимости от региона. Изменения коснутся около пяти миллионов семей. Аналитик отмечает, что около 500 тыс. родителей ранее не могли подтвердить доход ввиду сложного учета алиментов или неофициальных выплат.

Как повлияют органы власти на оформление детских пособий

Представитель РЭУ им. Плеханова считает, что эффективность меры будет зависеть от слаженности работы органов государственной власти. «Могут в первую очередь возникнуть задержки из-за обмена данными, поскольку новая система требует интеграции между электронными базами Соцфонда, ФНС, ФССП, Росреестром и органами соцзащиты. Иными словами, если где-то информация не синхронизируется, возможны ошибочные отказы», — предупреждает Косов.

Также нельзя исключать ошибок в автоматическом расчете: если алгоритм неправильно интерпретирует доходы (например, перепутает алименты с зарплатой), семьям придется долго оспаривать отказы. Поэтому Косов рекомендует на всякий случай заранее узнать, как взаимодействовать с соцслужбами, чтобы разбираться с потенциальными неправильными решениями.

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