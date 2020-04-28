Последний месяц весны для россиян будет периодом надежд на скорое завершение режима самоизоляции и возвращение бизнеса к прежней работе. Конечно, многое поменяется как в жизни самих россиян, так и в организации предпринимательской деятельности. Однако если отбросить коронавирус и всё, что с ним связано, то нас с вами ждут следующие изменения и нововведения. Подробности — в материале NEWS.ru.
Ограничение банковских комиссий
ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Планируется, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае если они больше данного лимита, плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей.
Фактический запрет банкам брать комиссии за быстрые переводы вводится для того, чтобы поддержать россиян в условиях развития пандемии коронавируса.
С помощью СБП, к которой присоединились порядка 50 банков, можно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру телефона, без участия дебетовых карт.
Прибавка к пенсии
С 1 мая пенсионеры, проживающие в Московской области, смогут получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости. Согласно принятому депутатами решению, всем пожилым гражданам указанной категории доплатят к пенсии по 1000 рублей.
Ограничение на въезд
В России до 1 мая из-за пандемии был ограничен въезд иностранцам и лицам без гражданства. Если режим закрытых границ будет снят, то не исключено, что эта мера утратит свою силу.
Исключения были сделаны, в частности, в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и т.д.
Режим самоизоляции
На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Россияне на это время должны максимально ограничить свои передвижения по городу и выходить на улицу только в случае крайней необходимости — в аптеку, магазин или на работу, если нельзя трудиться удалённо.
На это время были закрыты кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты и другие сферы бизнеса. Россияне стали чаще использовать интернет-платежи и совершать покупки онлайн.
При этом не исключено, что режим самоизоляции будет продлён как минимум до конца майских праздников.
Пошлина на нефть
Экспортная пошлина на нефть после весеннего обвала на сырьевых рынках с 1 мая понизится на $45,2 и составит $6,8 за тонну. В апреле она равнялась $52 за тонну. При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $1 с $5,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на тёмные — до $6,8.
Налог на экспорт товарного бензина сократится до $2, прямогонного (нафта) — до $3,7 с $28,6 за тонну. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ обнулится, а на кокс понизится до $0,4 с $3,3.
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