Последний месяц весны для россиян будет периодом надежд на скорое завершение режима самоизоляции и возвращение бизнеса к прежней работе. Конечно, многое поменяется как в жизни самих россиян, так и в организации предпринимательской деятельности. Однако если отбросить коронавирус и всё, что с ним связано, то нас с вами ждут следующие изменения и нововведения. Подробности — в материале NEWS.ru.

Ограничение банковских комиссий

ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Планируется, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае если они больше данного лимита, плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей.

Фактический запрет банкам брать комиссии за быстрые переводы вводится для того, чтобы поддержать россиян в условиях развития пандемии коронавируса.

С помощью СБП, к которой присоединились порядка 50 банков, можно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру телефона, без участия дебетовых карт.

Прибавка к пенсии

С 1 мая пенсионеры, проживающие в Московской области, смогут получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости. Согласно принятому депутатами решению, всем пожилым гражданам указанной категории доплатят к пенсии по 1000 рублей.

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Ограничение на въезд

В России до 1 мая из-за пандемии был ограничен въезд иностранцам и лицам без гражданства. Если режим закрытых границ будет снят, то не исключено, что эта мера утратит свою силу.

Исключения были сделаны, в частности, в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и т.д.

Режим самоизоляции

На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Россияне на это время должны максимально ограничить свои передвижения по городу и выходить на улицу только в случае крайней необходимости — в аптеку, магазин или на работу, если нельзя трудиться удалённо.

На это время были закрыты кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты и другие сферы бизнеса. Россияне стали чаще использовать интернет-платежи и совершать покупки онлайн.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом не исключено, что режим самоизоляции будет продлён как минимум до конца майских праздников.

Пошлина на нефть

Экспортная пошлина на нефть после весеннего обвала на сырьевых рынках с 1 мая понизится на $45,2 и составит $6,8 за тонну. В апреле она равнялась $52 за тонну. При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $1 с $5,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на тёмные — до $6,8.

Налог на экспорт товарного бензина сократится до $2, прямогонного (нафта) — до $3,7 с $28,6 за тонну. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ обнулится, а на кокс понизится до $0,4 с $3,3.