Как ФНС смогла вывести из тени 130 млрд рублей доходов самозанятых

В настоящее время Федеральная налоговая служба (ФНС России) зарегистрировала миллион самозанятых. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ФНС. Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся ещё пять регионов. Для сравнения в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков.

Кроме того, за время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% — вообще не было официальных доходов за год до постановки на учёт, информирует ведомство.

Unsplash

Большие это деньги или нет? Смотря с какой юридической формой сравнивать. С одной стороны, это небольшие деньги, поскольку для самозанятых действуют ограничения в величине полученного дохода за календарный год не свыше 2,4 млн. руб. Следовательно, регистрироваться в таком статусе можно лишь тем категориям граждан или ИП, чья деятельность является сезонной (непостоянной). Для классической формы ИП предпринимательская деятельность не ограничена величиной полученного дохода, но и налогов нужно уплатить на порядок больше. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По данным ФНС, средний возраст участников эксперимента — 30-40 лет, при этом 6,5 тысяч самозанятых моложе 18 лет. Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Молодежь (до 30 лет), в основном, предлагает IT-услуги, после 40-50 лет становится популярна сдача жилья в аренду.

Популярные регионы: Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Среди присоединившихся недавно лидируют Краснодарский край, Республика Крым (по количеству самозанятых, зарегистрированных в июле и августе, 3 и 9 места соответственно) и Ставропольский край. Крым лидирует по сумме среднего чека (4 209 руб.). В тройку лидеров также входят Севастополь (4 159 руб.) и Чукотский автономный округ (3 344 руб.). По доходам самозанятых в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Изначально проект «Самозанятые» задумывался как способ помочь определенной категории граждан, ведущих небольшое дело, или начинающих предпринимателей легализоваться. ФНС провела опрос потенциальных самозанятых. По итогам выяснилось, что главным камнем преткновения люди считают излишнюю бюрократию и необходимость платить взносы независимо от занятости и дохода. В результате, был предложен налоговый режим с так называемой комфортной ставкой (её размер тоже назвали опрошенные), простой регистрацией и удобным администрированием.

В настоящее время к платформе ФНС России подключены 44 крупнейших банка и электронных площадок, а 34% доходов самозанятых регистрируются через их программные продукты без использования приложения «Мой налог», рассказали в ФНС.

Unsplash

Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наёмных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц), — объяснил председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составляет 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или же индивидуальным предпринимателям (ИП), — 6%.

Если посчитать всех самозанятых, у которых также есть и основная работа, то их, по оценкам директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, наберётся порядка 15-16 миллионов человек. И половина из них не была в тени, а была, между прочим, в так называемой официальной экономике.

Иначе говоря, 1 млн из этого числа вполне реальная цифра и перспектива на вывод из тени громадна. Хотя это небольшая пока цифра. Всё-таки платить 4% физлицу гораздо лучше, чем прежние подоходные 13%. Почему люди выходят из тени. Например если ты сдаёшь в аренду квартиру, то на тебя могут «настучать» соседи. И т. д. Но кто-то регистрируется просто на всякий случай — те же домашние массажисты. Думаю, что к концу года из-за того что режим распространили теперь во всех регионах численность самозанятых заметно вырастет. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

Очевидно, что режим самозанятости — вполне благоприятный, уверен Андрей Покида. Но остаётся одна слабость — социальной гарантии там никакой не присутствует. Ни на пенсию отложить (нет тебе стажа), ни тебе никакой страховки (никто не оплатит больничный лист, как при договорах гражданско-правового характера). Возможно, конечно, что налоговики тем самым, делали этот режим неинтересным для владельцев ИП. Но справедливо ли это в любом случае для самозанятых в принципе? В связи с этим, корреспондент NEWS.ru отправлял в качестве общественной инициативы предложение с поправками — это и мотивацией поможет и приток числа самозанятых увеличит.

Unsplash

Кроме того, ещё одной проблемой режима самозанятости является то, что им стали злоупотреблять бизнесмены — зарплату своим работникам стали перечислять как самозанятым лицам. Соответственно, выход видимо один, считает Покида, нужно сделать так, чтобы самозанятые оказывали услуги исключительно физическим лицам.

Зачем вообще его платят добровольно

В силу сложившихся обстоятельств, вызванных влиянием COVID-19, а также последующим перераспределением в отраслевом сегменте права выбора предпринимательской деятельности, нельзя однозначно говорить, что быть самозанятым невыгодно. По большей части в эту категорию перешли физические лица, которые раньше вели деятельность с юридическими лицами (организациями) в чёрную, естественно без оформления документов, оплаты наличными и т.д.

При этом все кассовые операции в стране за последние несколько лет были переведены под тотальный контроль и непосредственное отслеживание налоговыми органами всех осуществляемых сделок юрлицами в наличной сфере. Таким образом государство предложило официальные правила игры, которые стали выгодными не только самим гражданам, но и юрлицам. Почему? Любые затраты, осуществляемые юрлицами в сторону самозанятых ведут, прежде всего, к снижению собственных налоговых расходов, а, следовательно, к финансовой экономии перед бюджетом, поясняет доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.