Как быть, когда купленная квартира становится всё дальше

https://static.news.ru/photo/5648a26c-c3a6-11eb-b359-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порой такой важный и долгожданный шаг, как приобретение квартиры, оборачивается потерянными нервами. Например, если застройщик отодвигает сроки сдачи объекта. В условиях пандемии коронавируса такие ситуации стали происходить чаще. О порядке действий в подобных случаях NEWS.ru рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она пояснила, что до введения связанных с COVID-19 ограничений интересы и права дольщика были защищены федеральным законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. При задержке гражданину было достаточно обратиться в суд, и в большинстве случаев он бы вынес решение в пользу дольщика. Поскольку в период локдауна многие стройки были заблокированы, вышло постановление, согласно которому отсрочка сдачи объекта приравнивается к форс-мажору.

При таком раскладе клиент не может предъявить претензии в судебном порядке, поскольку у застройщика есть объективные причины на задержку, — пояснила Радченко.

По её словам, застройщики и по сей день могут ссылаться на этот факт. Эксперт подчеркнула, что при переносе сроков дольщик должен быть предупреждён за три месяца, в противном случае застройщик совершает серьёзное нарушение.

Если вас заблаговременно не уведомили об изменениях, стоит обратиться в суд. Перед этим можно направить в компанию письмо-предупреждение. В заключение специалист также добавила, что сроки могут переноситься несколько раз, пока покупатель будет на это соглашаться и не отсудит себе компенсацию.

Ранее Роспотребнадзор предложил втрое увеличить размер штрафов для застройщиков за просрочку сдачи домов.