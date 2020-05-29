Экономический спад в стране в ближайшие месяцы всё больше будет отражаться на доходах региональных бюджетов. В наиболее уязвимом положении окажутся бюджеты тех субъектов РФ, где доходная база в значительной степени связана с налогами на доходы бизнеса и населения, а также субъектов с развитой сферой услуг, деятельность которой не сможет быть полностью восстановлена даже при благоприятной эпидемиологической обстановке.

В условиях масштабного экономического спада региональные бюджеты станут той частью бюджетной системы России, которой придётся столкнуться с наиболее серьёзным падением поступлений. Основная причина этого в том, что более половины доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ связано с налогами на доходы участников экономики, говорится в отчёте Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), с которым ознакомился NEWS.ru.

Очевидно, что проблемы с доходами региональных бюджетов, уже начавшиеся в апреле, в ближайшие месяцы будут только нарастать. Например, оперативные данные о поступлениях в бюджет Москвы показывают, что отставание текущего объёма поступлений становится всё глубже. Наиболее заметным оно стало в конце апреля (в даты выплат налога на прибыль, квартальных платежей по УСН и налога на имущество организаций), а сейчас поступления в бюджет города отстают от аналогичных дат прошлого года на 70–80 млрд рублей. В дальнейшем падение поступлений будет только усугубляться — ведь для многих предприятий падение доходов и прибыли в апреле оказалось гораздо большим, чем в марте. Усилится и снижение НДФЛ в связи с потерей работы и сокращением заработной платы у части населения.

Безусловно, ситуация с доходами бюджета Москвы и других субъектов РФ будет зависеть от ряда факторов, как внешних (насколько быстро будет улучшаться санитарно-эпидемиологическая обстановка, какова будет результативность федеральных мер поддержки бизнеса и населения), так и внутренних (какие условия создадут региональные власти для восстановления экономики региона).

Однако даже в случае относительно быстрого восстановления экономики не все виды деятельности будут одинаково востребованы в новых условиях. В особенности это касается отраслей сферы услуг, относимых сейчас к «наиболее пострадавшим», — авиаперевозок, туристического бизнеса, организации мероприятий в сфере культуры и др. Поэтому масштабы падения бюджетных поступлений в субъектах РФ по итогам года будут существенно различаться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зависимость региональных бюджетов от доходов населения и бизнеса

Несмотря на то, что практически все регионы имеют достаточно высокую зависимость своих бюджетных поступлений от налогов на доходы населения и бизнеса, тем не менее эта зависимость имеет разные масштабы. В качестве показателя «уязвимости» доходов бюджета к падению доходов населения и бизнеса можно использовать вклад в доходы бюджета трёх основных налогов, связанных с доходами участников экономики: НДФЛ, налога на прибыль и налогов на совокупный доход (уплачиваемых в рамках специальных налоговых режимов, прежде всего малым бизнесом), отмечается в исследовании ИКСИ.

В 2019 году, по данным Федерального казначейства, на эти налоги в общей сложности приходилось 58,3% суммарных доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (из них 29,2% составлял НДФЛ, 24,7% — налог на прибыль, а 4,4% — налоги на совокупный доход). Однако для отдельных регионов доля этих налогов на доходы в суммарных доходах бюджетов варьировалась от 12% (Ингушетия) до 82% (Тюменская область).

Бюджеты регионов, где зависимость от НДФЛ, налога на прибыль и налогов на совокупный доход выше среднего по стране, сейчас являются более уязвимыми к падению доходов населения и бизнеса. В условиях 2019 года наиболее масштабное выпадение доходов бюджетов в случае снижения доходов населения и бизнеса было бы характерно для 14 субъектов РФ, где налоги на доходы были источником формирования более 60% суммарных доходов бюджета. Это субъекты РФ с достаточно высоким уровнем социально-экономического развития, как правило, с развитой промышленностью и сферой услуг: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области, Пермский и Красноярский края, Тюменская область и ЯНАО, а также Мурманская область.

В большинстве этих субъектов РФ на НДФЛ приходится 35–40% бюджетных доходов, на налог на прибыль — около 30% доходов, на налоги на совокупный доход — 5–7%, подчёркивают в ИКСИ. Отдельно следует выделить регионы с развитой добывающей промышленностью, где наблюдается крайне высокая зависимость бюджетных доходов от налога на прибыль: в Тюменской области налог на прибыль обеспечил 63% доходов регионального бюджета, в Красноярском крае — 43%, в ЯНАО — 40%. В таких регионах сейчас возникает дополнительный фактор неустойчивости бюджетных доходов, связанный с рисками потери доходов ключевых налогоплательщиков (добывающего сектора, сталкивающегося с падением внешнего спроса на продукцию и снижением мировых цен).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свою очередь, в ряде других регионов России доходы бюджета не так сильно связаны с поступлениями налогов на доходы. Например, в 13 субъектах РФ доля налогов на доходы в структуре суммарных доходов бюджетов составляет менее 30%. В большинстве случаев это связано с тем, что данные регионы получают значительный объём федеральных трансфертов — безвозмездных поступлений, в среднем формирующих около 70% доходов бюджетов. К этой категории регионов относится ряд республик Северного Кавказа, Республика Алтай, Тыва, Чукотский АО, а также Республика Крым и Калининградская область.

Эти трансферты предоставляются в разных видах, начиная от дотаций (например, на выравнивание бюджетной обеспеченности) и заканчивая целевым финансированием реализуемых в регионах программ (что, например, характерно для Крыма и Калининградской области).

Особый случай, считают в ИКСИ, представляет собой Ненецкий АО, где относительно низкая зависимость бюджета округа от налогов на доходы связана с тем, что значительная часть доходов поступает в рамках заключённых соглашений о разделе продукции (СРП), относящихся к неналоговым доходам. Как ни парадоксально, но в сложившихся условиях, когда доходы частных субъектов падают, но объёмы федеральных трансфертов не снижаются, положение регионов, зависящих от федерального бюджета, оказывается более стабильным, чем положение регионов с более высоким уровнем социально-экономического развития.

Зависимость региональных бюджетов от «наиболее пострадавших» отраслей

При оценке возможного падения доходов региональных бюджетов следует также учесть и то, в какой степени региональная экономика сможет восстановить свои прежние объёмы операций по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, если многие отрасли промышленности при восстановлении спроса на свою продукцию могут вернуться к докризисным объемам (а значит, и к докризисным налоговым отчислениям в региональные бюджеты), то ряд отраслей в сфере услуг, где сама деятельность подразумевает контакт со многими потребителями, ещё долгое время не смогут вернуться к прежнему режиму работы.

Несмотря на то, что на компании из наиболее пострадавших отраслей сферы услуг сейчас направлены основные усилия властей по оказанию поддержки (предоставление «зарплатных кредитов», нацеленных на сохранение рабочих мест, отсрочки по налогам, списание налогов за II квартал и др.), тем не менее деятельность таких налогоплательщиков остаётся в значительной степени ограничена, а вероятность возвращения инфекции будет ограничивать её и в дальнейшем. С точки зрения доходов региональных бюджетов это будет означать следующее:

значительное сокращение поступлений НДФЛ по зарплатам работающих в таких видах деятельности (в связи с сокращением выплат, поскольку большинство компаний в этих отраслях не имеет средств на выплату зарплаты, а предоставляемые «зарплатные кредиты» рассчитываются исходя из размера МРОТ на одного сотрудника);

практически полное «обнуление» поступлений налога на прибыль и налогов на совокупный доход (в связи со значительными убытками);

минимизацию поступлений по имущественным налогам (в связи с предоставлением отсрочек выплат, а в ряде случаев — с оптимизацией активов).

Поэтому поступления в региональные бюджеты для таких налогоплательщиков до конца года будут сведены к минимуму, и соответствующую долю доходов можно использовать как оценку-минимум по выпадающим доходам для бюджета субъекта РФ.

Оценка на основе данных ФНС за 2019 год показывает, что в среднем по регионам России на поступление налогов (включая налоги на доходы, а также имущественные налоги) от источников в «наиболее пострадавших» отраслях приходится около 20% налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ.