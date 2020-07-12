Кабмин продлил сроки погашения кредитов на строительство теплиц

https://static.news.ru/photo/3b6b2344-c469-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России опубликовало новое постановление. Согласно документу, срок погашения кредитов с государственной поддержкой на строительство теплиц был продлён.

Аграрии, взявшие кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, смогут выплачивать его в течение 12 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — цитирует сообщение ТАСС.

Изначально кредиты выдавались только сроком на восемь лет, однако теперь аграрии могут заключить с банком дополнительное соглашение, которое позволит продлить этот срок. По мнению кабмина, такая мера позволит сохранить финансово-экономическую устойчивость на фоне отдельных ограничений.

NEWS.ru ранее писал, что кабмин одобрил поправки о расширении упрощённой системы налогообложения. Этот проект поправок позволит создать более благоприятные экономические и финансовые условия для малого и среднего бизнеса.