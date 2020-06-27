Кабмин предоставит субсидии для льготных кредитов медикам и семьям с детьми

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Правительство РФ предоставит банкам субсидии для льготных автокредитов медицинским работникам и семьям с детьми.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина. Согласно ему, субсидии будут предоставляться банкам, которые предлагают медикам и семьям с детьми льготные кредиты на покупку автомобиля со скидкой от 10% до 25%, передаёт ТАСС.

Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что скидка для жителей Дальнего Востока должна составлять 25% от стоимости нового автомобиля. При этом, согласно постановлению, максимальная цена на машину, на покупку которой можно взять кредит, увеличивается с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. На реализацию программы направлено 22,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья будет распространяться на кредиты, выданные до 1 ноября. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.