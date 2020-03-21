https://static.news.ru/photo/be821ae0-6b44-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Правительство РФ одобрило проект закона, увеличивающего объём венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на их ранних стадиях.

Также кабмин поручил Минэкономразвития организовать работу с предпринимателями, лидерами технологических проектов и компаниями Национальной технологической инициативы для совершенствования поддержки развития венчурного рынка.

Ведомство доложит о результатах работы до 1 сентября 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, если вследствие экономической ситуации три миллиона российских предпринимателей закроют свои предприятия, работы лишатся 8,6 млн человек, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.